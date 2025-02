Farmaci contraffatti: maxi operazione internazionale, 286 siti oscurati e 23 arresti

Lotta alla criminalità farmaceutica: sequestrati medicinali e sostanze dopanti per oltre 2 milioni di euro

Un traffico internazionale di farmaci contraffatti e sostanze dopanti smantellato, 286 siti web illegali oscurati, 23 arresti e 138 denunce.



È il bilancio dell'operazione Shield V, un'azione coordinata da Europol e condotta tra aprile e novembre 2024 in collaborazione con 30 Paesi, tra membri dell'Unione Europea ed extra UE.



In Italia, l'operazione ha visto protagonisti i Carabinieri dei NAS e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), portando al sequestro di farmaci pericolosi per la salute pubblica.

Un mercato illegale in crescita

Il commercio di farmaci contraffatti e sostanze dopanti rappresenta una minaccia crescente.



Il traffico illecito sfrutta la rete per raggiungere consumatori ignari, vendendo medicinali privi di controlli sanitari e spesso contenenti principi attivi di dubbia provenienza.



L’operazione Shield V ha intercettato oltre 125.000 unità di farmaci dopanti e contraffatti, fermando la loro distribuzione in Italia attraverso hub postali e corrieri.

Laboratori clandestini e organizzazioni criminali

Gli investigatori hanno scoperto un laboratorio clandestino e smantellato due gruppi criminali attivi nel traffico di farmaci illegali.



Sono stati sequestrati oltre 8.800 confezioni e 95.000 unità posologiche di medicinali, inclusi anabolizzanti, dimagranti, antibiotici, antinfiammatori e farmaci per la disfunzione erettile.



Il valore commerciale complessivo dei sequestri ammonta a 2,6 milioni di euro.

A livello globale, l'operazione ha permesso di individuare 52 organizzazioni criminali, sequestrare oltre 4,8 milioni di unità di farmaci illegali, tra cui materie prime e sostanze dopanti, per un valore complessivo di 11,1 milioni di euro.



Inoltre, sono stati chiusi quattro laboratori clandestini e deferiti all'autorità giudiziaria 418 soggetti.

Controlli antidoping: quattro atleti positivi

L'operazione ha avuto anche un impatto significativo sul mondo dello sport.



Nell'ambito delle attività antidoping, sono stati effettuati circa 4.000 test su atleti in e fuori competizione, rilevando quattro casi di positività.



Questo dato solleva interrogativi sull’uso di sostanze dopanti negli ambienti sportivi, evidenziando la necessità di controlli sempre più rigorosi.

Proteggere la salute pubblica

L'operazione Shield V rappresenta un passo cruciale nella lotta alla contraffazione farmaceutica e alla criminalità organizzata.



Il fenomeno della vendita online di medicinali illegali continua a crescere, mettendo a rischio la salute di migliaia di persone.



Gli esperti raccomandano di acquistare farmaci esclusivamente attraverso canali ufficiali e di diffidare da offerte online troppo convenienti.

Le autorità italiane e internazionali ribadiscono l'importanza di collaborazione e vigilanza, per contrastare un mercato illecito che alimenta organizzazioni criminali e minaccia la sicurezza sanitaria globale.