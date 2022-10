Farmo firma gli eventi golosi della 17esima edizione di segni New Generations festival di Mantova

Il conto alla rovescia è cominciato. Dal prossimo 29 ottobre fino al 6 novembre torna a Mantova SEGNI New Generations Festival, consueta rassegna internazionale d'arte e teatro giunta nel 2022 alla sua 17ma edizione. Quest'anno saranno più di 200 gli appuntamenti che la kermesse virgiliana dedicherà alle nuove generazioni, con al centro tematiche green, spettacoli, laboratori, giochi, concorsi, attività varie ed eventi speciali per scuole e famiglie divisi per fasce d'età (dai 18 mesi ai 18 anni e oltre). Simbolo e mantra della manifestazione la formica, per la sua grande socialità e per la sua forza nella cooperazione che permette di raggiungere obiettivi straordinari. E rimanendo fuori dall'ordinario uno degli appuntamenti più gettonati (e gustosi) lo regalerà come da tradizione Farmo, storico partner dell'evento.



L'azienda sinonimo di bontà e qualità del gluten free made in Italy, da sempre vicina a temi sociali di tale spessore, rinnova infatti la sua partnership con Segni d'Infanzia promuovendo per i giovanissimi ospiti uno stuzzicante food break con ricette gourmet a base di Legume Crunch ai Ceci e di Mini Cookies, scelte ed elaborate dal celebre Maestro d'Arte e di Cucina Gianfranco Allari. Per chi non può proprio recarsi a Mantova e vivere l'esperienza del Festival dal vivo, sull'interessante e ricco di spunti portale segnidinfanzia.org, si potrà seguire la preparazione della torta di tagliatelle mantovana realizzata dallo Chef Allari con l'inimitabile Fibrepan-Cake di Farmo. Per l'occasione il player italiano del senza glutine ha attivato sul suo sito shop.farmo.com il codice "INFANZIA2022" con cui sarà possibile, con un minimo di spesa di 20 euro, azzerare le spese di spedizione e ottenere uno sconto di 5 euro sul carrello. Nello straordinario palinsesto di spettacoli ed eventi di Segni, l'incontro con Farmo, al di là della presenza della chef star, riveste un significato molto più esteso e profondo, che si riassume nella conoscenza e consapevolezza per la new generation di una ricerca del benessere psicofisico e della qualità della vita in genere. Che da un lato non può prescindere dal nutrimento di un'alimentazione sana e naturale, ma che dall'altro può rivelarsi deliziosa e appetitosa.

FARMO: IT IS GOOD FOR YOU!

Farmo, l'azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 21 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c'era e nel suo sito produttivo di 15.000 mq a cui si sono aggiunti 8.000 mq di polo distributivo a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 90 dipendenti. L'impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni di prodotto e di stabilimento: BRC, IFS, NON GMO Project, certificazioni Gluten free (GFCO, GFCP), certificazione biologica, FairTrade, Kosher e certificazione etica SMETA.

Tra gli obiettivi il progetto "plastic free" che coinvolge tutta l'azienda. Una responsabilità verso l'ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell'inquinamento da plastica.

