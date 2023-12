Fascicolo a Vallelunga nella serie Endurance del CIGT

12 ottobre 2023 – Dopo l’esperienza a Monza, Beppe Fascicolo sarà di nuovo in pista nel Campionato Italiano Gran Turismo nella serie Endurance. Questa volta lo scenario sarà il tracciato di Vallelunga che ospita nel fine settimana l’ultimo appuntamento stagionale, determinante per decretare tutti i titoli ancora in palio. Il pilota veneto, che di solito gareggia nella serie Sprint con la Lamborghini Huracan GT3 di Imperiale Racing, è stato chiamato dallo stesso team che gareggia anche nelle prove di durata. Già nel round di Monza Fascicolo aveva sostituito un pilota impossibilitato a partecipare alla gara per completare l’equipaggio formato da Jack Bartholomew e Mahaveer Raghunathan con la Lamborghini Huracan GT3 numero 16. La prova sul tracciato brianzolo si era conclusa con un terzo posto nella classe GT3 Pro Am che ha aiutato Bartholomew a restare in lotta per la conquista del titolo, distaccato ora di soli tre punti dai leader.

“Sono onorato di questa nuova chiamata in quanto credo che il team abbia apprezzato quando dimostrato in pista, sia nella mia serie Sprint, sia in occasione della prova Endurance di Monza – ha dichiarato Fascicolo –. Spero di poter dare un ulteriore contributo al mio compagno e alla squadra che mi sta dando tanta fiducia. Darò il massimo per spingere il più possibile e lottare fino all’ultimo metro di questa ultima gara della stagione”.

L’ultimo round stagionale si aprirà nella giornata di venerdì con i primi due turni di prove libere della durata di un’ora ciascuno in programma alle 11.10 e alle 15.00, a cui seguirà, sabato mattina, il terzo turno, sempre di sessanta minuti, a partire dalle 9.05. Il programma proseguirà con i tre turni di qualifica, dalle ore 15.20 alle 16.25, che determineranno la griglia di partenza della gara di due ore in programma domenica alle 12.00 che sarà trasmessa in diretta TV su ACISPORT TV (SKY 228) e in streaming sul sito, sulla pagina Facebook e YOU Tube del Campionato.