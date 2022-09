Fase 2: Arcuri, risolta rilevante questione mascherine

ROMA, 13 MAG - "La chiarezza dell'accordo di questa mattina in cui tutti, responsabilmente, abbiamo assunto gli impegni che dovevamo, ci permette di concorrere alla soluzione di un'altra delle questioni più rilevanti della fase 2 dell'emergenza". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, in merito all'accordo con le associazioni dei distributori, delle farmacie (Federfarma e Assofarm) e delle parafarmacie, sulla ditribuzione e la vendita di mascherine a prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva.

Il Commissario Arcuri ha apprezzato "l'impegno e la responsabilità dimostrati nella interazione con le Istituzioni" delle associazioni dei distributori, delle farmacie (Federfarma e Assofarm) e delle parafarmacie e saluta "con soddisfazione la ripresa degli approvvigionamenti da parte dei distributori che, che con l'integrazione predisposta dal Commissario, possono finalmente soddisfare le esigenze dei cittadini".