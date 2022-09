Fase 2, intesa Governo-Regioni: dal 18 riaprono Bar, Ristoranti, Parrucchieri ed Estetisti

Fase 2, intesa Governo-Regioni: dal 18 riaprono Ristoranti-Bar più autonomia e aperture differenziate, stato potra' bloccare

ROMA, 12 MAG - Accordo tra Governo e regioni sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus: dal 18 riaprono bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Sì alla richiesta di maggiore autonomia da parte dei governatori: possibili differenziate in base ai territori e all'andamento del contagio. Lo Stato potrà intervenire per bloccare una nuova escalation. Scendono intanto per la prima volta sotto quota 1.000 i ricoveri in terapia intensiva.