Fase, il cantautore torinese torna con il nuovo singolo 'Nena'

Il talentuoso cantautore Valerio Urti - in arte Fase - torna ad emozionare sulle note di 'Nena' (pubblicato su etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First), il nuovo singolo disponibile in tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica. ''Nena - racconta Fase - nasce in una serata di fine primavera, a Torino davanti ad un pianoforte e ad una storia da raccontare. Rappresenta il riscatto delle donne che sognano di viaggiare libere, di fare l’amore per la semplice bellezza di farlo, rappresenta un inno alla libertà di essere se stessi sempre''.

Talento e originalità, Fase si riconferma una delle firme più interessanti del panorama musicale italiano.