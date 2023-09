Fatalità in Calabria: Carlo Laudone motociclista 27enne muore in scontro con auto, eliambulanza non riesce a salvarlo

Moto contro auto, morto 27enne nel Cosentino. Inutili l'intervento dell'eliambulanza. Incidente mortale, oggi pomeriggio, nel centro abitato di Corigliano Scalo.

A perdere la vita un motociclista ventisettenne, Carlo Laudone.

Due i mezzi coinvolti, la moto su cui era in sella il ventisettenne e una Fiesta Ford, alla cui guida c'era una donna.

L'incidente, le cui cause sono in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, è avvenuto su via Fontanelle. L'impatto tra i due mezzi è stato violento.



Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente gravi ai primi soccorritori. I sanitari del 118, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno richiesto l'intervento dell' eliambulanza per un trasferimento nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza ma l'intervento è stato vano. L'uomo è morto prima che il velivolo potesse decollare. Per la donna solo alcune contusioni.