“Fatti di Musica 2021”: domani sera Aiello e giovedi’ Francesca Michielin a Reggio Calabria

“Fatti di Musica 2021”: domani sera Aiello e giovedi’ Francesca Michielin in piazza castello di Reggio Calabria

Dopo i successi dei live di Barreca (Premio Migliore Nuova Proposta), Remo Anzovino (Premio Musica e Cinema), Giovanni Allevi (Premio per il Successo Internazionale), Valerio Lundini (Premio Personaggio Televisivo dell’Anno), Aka7even (Premio Rivelazione), Subsonica (Premio Migliore Band), Aiello (Premio Miglior Album di Musica d’Autore dell’Anno), si avvia alla conclusione la parte estiva di Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore, l’oscar del live ideato e diretto da Ruggero Pegna.

Da 35 anni, Fatti di Musica presenta in varie località della Calabria, premiandoli in diverse sezioni con il Riccio d’Argento del maestro orafo calabrese Gerardo Sacco, alcuni dei migliori live d’autore dell’anno. Domani sera Aiello bisserà la notte indimenticabile di Cirella nella straordinaria cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, dove poi giovedì arriverà Francesca Michielin con la sua band. La ventiseienne cantautrice e compositrice di Bassano del Grappa riceverà il Riccio d’Argento nella sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”.

Per Fatti di Musica, che rappresenta la storia stessa dei grandi live in Calabria, un’altra strepitosa edizione, suggellata dal Patrocinio di Assomusica e dalla prestigiosa media partnership di Rai Radio Tutta Italiana, la più moderna e innovativa piattaforma Rai che trasmette in dab, streaming e anche social. Come al solito, anche per questa edizione la cornice è stata magica, con location davvero uniche e spettacolari: l’ Arena dello Stretto con la Sicilia da sfondo e Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria, il Teatro all’aperto dell’ Area Archeologica dei Ruderi di Cirella con vista mozzafiato sul Tirreno a Diamante. Luoghi incantevoli che rappresentano il ricchissimo patrimonio storico-paesaggistico e di beni culturali fruibili della Calabria. Uno degli slogan del Festival, “spettacoli straordinari in location spettacolari”, è stato confermato da immagini davvero uniche di una Calabria meravigliosa che arricchiscono l’albo d’oro del Festival.

Fatti di Musica 2021, salvo un evento a sorpresa nel mese di settembre in fase di definizione, si concluderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021. Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana. I biglietti per tutti gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone. La biglietteria del Castello aprirà alle ore 18.30. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it.

“Fatti di Musica – ha affermato Ruggero Pegna - non si è fermata né lo scorso anno, con popstar mondiali come Mika, né in questo 2021. Tagliare il traguardo di 35 edizioni in Calabria è davvero un record, frutto di lavoro, sacrifici e passione. E’ la storia stessa dei grandi live nazionali, internazionali e televisivi in questa regione, un festival che presenta e premia la migliore musica d’autore, con particolare attenzione alle nuove generazioni di artisti e di pubblico, alla qualità e all’originalità, con record di ogni tipo. Ringrazio il pubblico che ha fatto da splendida cornice, nonostante le limitazioni e l’obbligo di green pass. Ancora è presto per bilanci, ma il successo di tutti e in particolare dei sold out di Valerio Lundini, Aka7even, Subsonica e Aiello confermano la bontà delle scelte e la capacità di sintonizzarsi sulle preferenze dei più giovani proponendo in esclusiva e spesso in anteprima il meglio dello spettacolo musicale d’autore.”