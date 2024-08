Fatti di Musica 2024: domani in Piazza Castello di Reggio Calabria il grande concerto di Irama e il 9 agosto Gabry Ponte!

Pronta l’invasione dei fan di Irama, tra i più amati cantautori italiani di nuova generazione, che domani sera arriveranno da tutta la regione in Piazza Castello di Reggio per il suo unico concerto in Calabria, evento di Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, incluso tra gli “Eventi storicizzati di Promozione Culturale 2024 (Pac 2010/2020 az. 6.8.3) – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria.

Il concerto apre anche una serie di eventi sotto il Castello reggino, tra cui l’altro strepitoso live pirotecnico di Gabry Ponte del 9 agosto, anch’esso inserito nel ricco e prestigioso programma del Festival. A Filippo Maria Fanti, questo il nome di battesimo di Irama, è stato assegnato il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar di Fatti di Musica, nella sezione “Miglior Live dell’Anno”.

Imponente l’allestimento che si avvarrà di un grande palcoscenico coperto, ledwall, pedane ed effetti speciali. Irama sarà accompagnato dalla sua band e da un gruppo di coriste.

Il concerto inizierà alle ore 21:30, i cancelli posizionati su via Aschenez (lato accesso al Castello) saranno aperti alle 19:30, mentre la biglietteria entrerà in funzione alle ore 18:00. L’area sarà divisa in due settori: il Pit (posti sotto palco) e Posto Unico, subito dietro, ai quali si potrà accedere, rispettivamente, dal lato Tribunale e dal lato biglietteria Castello.

Autore di successi da record come Ovunque Sarai, Tu no e il nuovo singolo Galassie, Irama ha collezionato 50 dischi di platino, due miliardi di streaming e oltre 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video. Attesissimo per il 9 agosto anche Gabry Ponte, il re della dance mondiale che festeggia 25 anni di successi internazionali con la sua musica travolgente, tra effetti speciali e pirotecnici, firmati appositamente per questo live reggino dalla Artech FX, azienda specializzata in effetti speciali. L’ex leader degli Eiffel 65, tornato dal vivo con un ennesimo grandioso successo mondiale, trasformerà Piazza Castello in una immensa discoteca.

I biglietti dei due eventi sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it, in tutte le pagine social di artisti e festival, nel sito di informazione turistica Calabria Straordinaria.

L’onda musicale di Fatti di Musica 2024, oltre a Reggio, toccherà altre location splendide: 5 e 8 agosto Isola Capo Rizzuto e Le Castella con Ron e Dargen D’Amico, nel quadro della rassegna comunale Isola Summer; 13 agosto Mesoraca con Max Gazzè e la Calabria Orchestra per la Festa del SS: Ecce Homo; 15 agosto Montalto Uffugo con Ron, concerto a cura del Comune; 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e 22 agosto Paolo Belli e la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana, tutti ad ingresso libero . Tra i vari eventi, una menzione speciale la meritano il live di Sergio Cammariere, che con la sua band sarà l’ 11 agosto nel Borgo Antico di Santa Severina (Kr), uno dei borghi più belli d’Italia, davanti alle mura del Castello Normanno (che si potrà visitare con il biglietto del concerto), con la collaborazione del Comune e il live della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore del 12 agosto al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme che si riapre al pubblico, evento predisposto da Ama Calabria.