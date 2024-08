Fatti di Musica 2024: in migliaia a Montalto Uffugo per Ron. Stasera Nello Daniele a Marina di Gioiosa

Premiato con il pubblico delle grandi occasioni il concerto di Ron in Piazza Enrico Bianco di Montalto Uffugo, località turistica del cosentino. Il Ferragosto all’insegna dei successi intramontabili di uno dei più bravi, amati e storici cantautori italiani, voluto dal Comitato Festa Madonna della Serra, realizzato con il contributo del Comune, la collaborazione dell’Associazione Il Futuro di Caferro, esclusiva del Festival Fatti di Musica di Ruggero Pegna, è stato un successo ogni oltre aspettativa. “Erano anni - dicono a Montalto - che a Ferragosto non si vedeva una folla così!”. Lo stesso sindaco neoeletto Biagio Faragalli ha introdotto la serata, ringraziando tutti per la straordinaria partecipazione.

Ron ha incantato ancora una volta, offrendo un concerto magico durato circa due ore, impreziosito dai tanti successi della sua ricchissima discografia contenuta in ben 26 album. Accompagnato dai suoi bravissimi musicisti, il pianista catanzarese Giuseppe Tassoni, che ha riarrangiato tutti i suoi brani, il chitarrista Roberto Di Virgilio e la polistrumentista e cantante Stefania Tasca, entrambi torinesi, Ron ha sfoderato una dietro l’altra tutte le sue perle, a tratti imbracciando la chitarra, in altri seduto su un divano o al pianoforte, da “Una città per cantare” ad “Anima”, brano vincitore del Festivalbar 1982, fino all’incantevole “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con cui ha vinto il Sanremo 1996 in coppia con Tosca. Non sono mancati i tributi a Luigi Tenco e al suo grande amico Lucio Dalla. Numerose sono state, infatti, le collaborazioni con il cantautore bolognese, dallo storico tour Banana Repubblic, con lui e De Gregori, che lo ha subito consacrato tra i principali cantautori italiani. Tanti i ricordi e i racconti di una carriera eccezionale che hanno preceduto ogni brano. Un concerto indimenticabile per Montalto Uffugo, accompagnato dal coro di un pubblico che ha dimostrato di conoscere tutte le sue canzoni. Al termine, due bis hanno suggellato una notte fantastica. Ron si è poi intrattenuto a lungo con tutti i suoi fan accorsi nel backstage, rilasciando autografi, selfie e foto.

Simpatico siparietto prima del concerto, con un vigile urbano in divisa che, accorso in hotel per scortarlo al palco, gli ha cantato Joe Temerario, con tanto di inchino finale.

Questa sera Fatti di Musica 2024 prosegue a Marina di Gioiosa, in via Villa Glori davanti alla Torre Cavallaro, con il concerto di Nello Daniele accompagnato da alcuni dei musicisti dell’immenso e indimenticabile fratello Pino: Gigi De Rienzo, basso, Ernesto Vitolo, tastiere, Marco Zurzolo, sax, Claudio Romano batteria. Oltre all’inevitabile tributo a Pino, di cui eseguirà successi storici, Nello Daniele eseguirà brani della sua ricca discografia.

L’evento è stato voluto e predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme al concerto di Paolo Belli con la sua Big Band a Locri del prossimo 22 agosto. Entrambi avranno inizio alle 21:45 e sono ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.