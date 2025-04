Fattore Campo arriva a Catanzaro: inaugurato il nuovo campo polisportivo grazie a BKT e alla passione dei tifosi giallorossi (Video)

BKT in volo con le Aquile Sponsor della Serie BKT ha inaugurato un campo polisportivo a Catanzaro, quinta città vincitrice del progetto di responsabilità sociale “Fattore Campo”. Presente il capitano e icona della squadra giallorossa Pietro Iemmello.

Catanzaro 3 aprile 2025 – BKT ha lasciato il segno in una nuova città. È stata la volta di Catanzaro, con una giornata di festa per i quartieri Gagliano e Materdomini, dove il Title Sponsor della Serie BKT ha inaugurato il quinto progetto vincitore dell’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa Fattore Campo, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco e aggregazione nelle città protagoniste della Serie BKT.





Nel corso di ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore attraverso il sito bktpremia.it. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica speciale che a fine anno decreta le città e le tifoserie vincitrici, oltre ad assicurare numerosi premi, tra cui maglie ufficiali e palloni. La straordinaria passione della tifoseria del Catanzaro, ben nota anche oltre i confini regionali, ha garantito alla città questa vittoria importante extracampo.





Infatti, l’iniziativa Fattore Campo ha riconsegnato alla città calabrese un campo da calcio e pallavolo completamente rinnovato, adiacente il plesso scolastico “Galati”. I lavori hanno riguardato il completo rifacimento del campo stesso con la posa di un tappeto di erba sintetica e con la decorazione dei muri adiacenti e delle tribune realizzata dagli artisti locali Sonny Procopio e Claudio Chiaravalloti, coadiuvato dagli studenti dello stesso istituto, e raffigurante due icone del calcio catanzarese: Massimo Palanca, bandiera giallorossa tra gli anni ’70 e ’80, con 350 partite e 120 gol, e Pietro Iemmello, attuale capitano, tornato a giocare nella sua città nel 2022 e già autore di oltre sessanta gol.





Un’opera pensata per rafforzare il fortissimo legame tra la città e la sua squadra di calcio e che ha confermato la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti Serie B con il contributo dell’amministrazione comunale di Catanzaro e dell’Unione Sportiva Catanzaro, già protagonista, oltre che in campo, dell’iniziativa “Aquile in classe” grazie alla quale i suoi giocatori fanno visita agli studenti delle scuole della città e della provincia.





Attività scolastiche e sociali, connessione tra cittadini e gli appassionati di calcio: valori che si sposano perfettamente con gli obiettivi e i riferimenti aziendali di Balkrishna Industries Ltd, conosciuta con il marchio di BKT, che ormai da anni è al fianco delle comunità e dello sport, portavoce di una vita sana, equilibrata e di un cambiamento positivo.





Dopo il taglio del nastro inaugurale, il campo è stato aperto ai ragazzi della “Galati” per un’appassionata sfida di calcio, diretta da Iemmello e dai compagni del Catanzaro, protagonisti della festosa consegna di palloni e gadget BKT, con autografi e foto. Alla cerimonia hanno presenziato Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe; l’Assessore allo Sport Antonio Battaglia, l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace e Giusy Emma, Vicesindaco del Comune di Catanzaro; Paolo Bedin, presidente della LNPB; il direttore generale del Catanzaro Paolo Morganti; Edoardo Alzetta, Head of Sport di Havas Play, agenzia che accompagna il percorso di BKT nel mondo dello sport. Moderatore d’eccezione, il noto comico catanzarese Ivan Colacino, noto per le sue telecronache “sdoppiate” popolarissime sui social.





La prossima fermata di Fattore Campo sarà Bari, dove BKT riqualificherà un campo al Redentore, zona cerniera della città. I progetti precedenti di Fattore Campo hanno già portato alla donazione, da parte dell’azienda, di un campo di calcetto a Lecce, nel quartiere Zona 167; un parco polivalente a Cosenza; un parco dedicato al calisthenics a Como e un nuovissimo campo di calcio a cinque allo Sperone di Palermo. Il tutto dedicato alle comunità locali.





Lucia Salmaso, Managing Director BKT Europe: “A Catanzaro, BKT si è sentita subito a casa. Negli occhi dei ragazzi abbiamo percepito la felicità di poter giocare in uno spazio pensato per loro e nei volti degli adulti c’era l’orgoglio di una comunità unita. Giornate come questa danno senso a tutto ciò che facciamo come sponsor nel mondo dello sport, condividendo emozioni vere, creando legami duraturi e lasciando un segno permanente nelle comunità locali”.





Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro: “La nostra tifoseria è da sempre il nostro dodicesimo uomo in campo ma, a questo punto, anche fuori dal rettangolo verde. Stavolta ci ha fatto cogliere un risultato dai molteplici risvolti positivi e di questo gli siamo sinceramente grati. Il progetto che abbiamo candidato riguarda la riqualificazione di un impianto sportivo abbandonato da tempo ma che era frequentato da studenti, giovani e appassionati e assolveva a una importante funzione di aggregazione all’insegna dello sport e della socialità. Elementi che la nostra amministrazione ha voluto sempre tenere legati perché sport significa stare insieme, crescere insieme, includere l’altro e quindi condividere valori preziosi per la comunità”.





Paolo Bedin, presidente LNPB: “Desidero ringraziare BKT per l’impegno profuso e il supporto garantito anche dall’US Catanzaro 1929, un'iniziativa che consolida la collaborazione con la Lega B e con i suoi club, contribuendo allo sviluppo del nostro territorio nonché alla promozione della cultura sportiva. Siamo convinti che investire in spazi come questo migliori la qualità della vita e rafforzi il senso di comunità e inclusione sociale, valori intrinseci allo sport. Siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo processo e auspichiamo che la nuova area diventi un punto di riferimento per tutta la città di Catanzaro”.





Floriano Noto, presidente US Catanzaro: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento a BKT per questo importante intervento di riqualificazione. Il nuovo campo polifunzionale rappresenta un’opportunità preziosa per i più giovani, che avranno uno spazio dove praticare sport e socializzare, contribuendo così a rendere il nostro territorio ancora più vivo e inclusivo. Un grazie di cuore va anche all’immenso popolo giallorosso, ai tifosi delle Aquile che, con il loro straordinario coinvolgimento e la loro inesauribile passione, hanno portato Catanzaro alla vittoria nella terza edizione di Fattore Campo. Questo successo è il simbolo di una comunità unita, orgogliosa e sempre pronta a fare la differenza. Ancora una volta, Catanzaro dimostra di avere un cuore grande”.





Edoardo Alzetta, Head of Sport Havas Play: “Questo campo non è solo un luogo dove i ragazzi possono fare sport, è un investimento sul loro futuro: attraverso lo sport rinforzeranno valori che resteranno con loro per tutta la vita, dando beneficio all’intera comunità che li circonda. Fattore Campo è una bellissima storia di sport, e ringrazio BKT per renderci parte attiva in questa avventura”.













Link utili