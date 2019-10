Fava 'Taglio Vitalizi? Accanimento eccessivo

PALERMO 8 OTTOBRE - "Ci sono stati privilegi e benefici certamente eccessivi, ben oltre il decoro della funzione parlamentare in passato. Penso che adesso ci sia una sorta di accanimento anche questo molto demagogico che non credo serva a risolvere i problemi di bilancio ma soltanto a regalare un atto all'opinione pubblica". Cosi' il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, conversando con i giornalisti, a Palermo.

"Il taglio dei vitalizi - aggiunge - non restituisce trasparenza, limpidezza e qualita' alla politica italiana. Detto cio', non e' una questione di Stato: e' sgradevole l'enfasi con cui e' stata trattata".