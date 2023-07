Calcio. FC Crotone. Presidente Vrenna discute delusione e progetti futuri. Video

CROTONE, 13 GIU. - Si è svolta questa mattina, presso la sala stampa dell’Ezio Scida, la conferenza del presidente Gianni Vrenna che ha incontrato i giornalisti: “È stato un momento di grande riflessione – ha esordito il numero uno pitagorico – dovuta soprattutto alla delusione che abbiamo avuto quest’anno nonostante la squadra abbia fatto 80 punti , il primo deluso di questa stagione sono io.

Il format della Lega Pro va rivisto e spero che anche qualche altro Presidente sia dello stesso avviso in quanto non è corretto fare star ferma per un mese una squadra che arriva seconda dopo aver realizzato 80 punti.



Sono qui per ripartire – prosegue il Presidente – non si tratta di un ridimensionamento ma di tornare a fare calcio come facevamo prima, eventualmente puntando sui giovani perché non è detto che non si possa vincere anche con i giovani. Ringrazio e saluto il diesse Conti che non sarà più dei nostri nella prossima stagione, da qui a breve arriverà un altro direttore sportivo e insieme a lui e al Dg Raffaele sceglieremo l’allenatore e l’eventuale staff”.

Successivamente spazio alle domande dei giornalisti, clicca sul video per ascoltare la diretta della conferenza trasmessa sulla nostra pagina ufficiale Facebook: