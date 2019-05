FdI: Meloni, dopo le Europee nuova maggioranza di governo. Noi con Lega, no a FI

ROMA, 19 MAGGIO - "L'unica alternativa possibile, e lo vedremo dopo il voto Ue, è una maggioranza FdI-Lega. Mai con chi si allea con il Pd come in Sicilia. Dalle amministrative all' Europa, troppe cose ci dividono da Forza Italia". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Messaggero i cui assicura: "Saremo la sorpresa di queste elezioni".

In Europa "io lavoro per un'alleanza che dal Ppe si deve spostare a destra passando per Salvini-Le Pen sino al gruppo di noi conservatori: perché senza di noi credo sia difficile una maggioranza", dichiara Meloni. "Ma se Salvini lasciasse il Ppe, la sua famiglia naturale è la nostra". Quanto a Orban, "se rimane nel Ppe può essere utile per creare quest'unica alleanza".



In Italia, Meloni dice di no alla proposta di Berlusconi di un governo di centrodestra con a capo Mario Draghi: "I voti di FdI per un altro governo Monti non ci saranno mai". La scelta di chiudere la campagna elettorale a Napoli è volta a "dare un forte segnale di unità nazionale in un momento in cui il Paese appare spaccato", spiega Meloni. "Vogliamo però rappresentare il Mezzogiorno che chiede lavoro, e non il reddito di cittadinanza, e chi vuole dichiarare guerra alla camorra. Guerra vera da affrontare anche con leggi speciali, che noi appoggeremo sempre".