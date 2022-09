Federterme, ecco come funziona il bonus terme. Caputi, turismo sol-dout al mare ma città d'arte soffrono

ROMA, 20 AGO - "Italia in overbooking per mare, campagna e anche montagna, mentre soffrono le città d'arte che di solito questo periodo e ancora di più nel prossimo mese sono frequentate da stranieri". Invita a tornare con i piedi per terra e a non illudersi Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria che in un'intervista all'ANSA chiarisce subito che il turismo non è assolutamente ripartito. "Si ricordi - spiega - cosa è accaduto lo scorso anno. Luglio ed agosto da record e poi nuovi lockdown.

La resistenza incomprensibile di alcuni a vaccinarsi rischia di essere dannosissima per tutti". E le terme in questo scenario sono un esempio virtuoso di lotta al Covid e sono state sempre aperte. "Ora la ricerca dei cittadini di prevenzione e benessere - rileva Caputi - sta dando buoni risultati, inoltre stiamo assistendo moltissimi soggetti che hanno avuto il Coronavirus e nelle terme trovano tutti gli elementi per migliorare la loro salute".

In questo momento poi c'è la grande novità del Bonus Terme per il cui stanziamento Caputi si è battuto fortemente: "E' stato istituito - dice - con un decreto del Mise pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, con lo scopo di incentivare l'acquisto di servizi termali anche in ottica post Covid. Si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti legati al nucleo familiare e senza limiti di Isee. Ciascun cittadino potrà usufruire del voucher termale una sola volta".

ll bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di 200 euro. "Il cittadino interessato - spiega Caputi - deve prenotare i servizi termali presso un istituto termale accreditato di sua scelta. La prenotazione dovrà essere effettuata presso la struttura termale prescelta, che provvederà a rilasciare l'attestato della prenotazione". I voucher termali a disposizione dei cittadini saranno circa 250.000 e potranno essere utilizzati nei centri termali accreditati.

Nelle prossime settimane presso la piattaforma informatica che sarà realizzata da Invitalia, gli stabilimenti termali potranno registrarsi ed accreditarsi. "La prenotazione - continua Caputi - ha un termine di 60 giorni dalla sua emissione. Le risorse stanziate per il bonus termale sono ad esaurimento, quindi sarà molto importante essere celeri ad effettuare la prenotazione. Nelle prossime settimane (indicativamente da metà Ottobre, ma comunque entro la fine dell'anno) Invitalia, dopo aver completato la procedura di accreditamento per le strutture termali, fornirà indicazioni precise sulle modalità di prenotazione".