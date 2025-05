Femminicidio a Settala: la figlia di 10 anni chiama il 118 e accusa il padre

Tempo di lettura: ~2 min

Omicidio a Settala: bimba di 10 anni chiama il 118 e fa arrestare il padre

Tragedia a Settala, nel Milanese: una donna di 43 anni è stata accoltellata a morte. A lanciare l’allarme la figlia di 10 anni. Arrestato il marito, ora accusato di omicidio aggravato.

La donna, 43 anni, è stata trovata senza vita con ferite da taglio. Arrestato il marito.

Settala (MI) – Una chiamata al 118 partita da una bambina di appena dieci anni ha svelato l’orrore consumato tra le mura domestiche. “Papà ha ucciso mamma”, avrebbe detto al telefono la piccola, voce tremante ma decisa, consegnando così il padre alle autorità. Il dramma si è consumato nella serata di ieri in un appartamento in via Cerca, alle porte di Milano.

All'arrivo dei soccorsi e dei carabinieri, il corpo della madre, una donna di 43 anni di origine marocchina, giaceva a terra con diverse ferite da arma da taglio. L’uomo, connazionale di 50 anni e in evidente stato di alterazione, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.

Il coraggio della bambina: determinante per l’arresto

Secondo le prime ricostruzioni, è stata proprio la figlia della coppia a dare l’allarme, uscendo dall’abitazione e incrociando i militari all’ingresso del palazzo. Dietro di lei, il padre, che la stava seguendo. La lucidità e il coraggio della bambina sono stati decisivi per fermare una tragedia ancora più grande. La piccola, illesa, è stata affidata a un parente stretto.

Indagini in corso, ma il contesto è familiare

Gli investigatori stanno ora ricostruendo i motivi dell’aggressione. Al momento non risultano denunce pregresse o segnalazioni di violenze domestiche, ma la dinamica lascia pochi dubbi sulla volontarietà del gesto. L’uomo è stato trasferito in carcere, mentre la comunità di Settala è scossa e attonita.

Un altro tragico caso di femminicidio

Il delitto riaccende i riflettori sulla piaga dei femminicidi in Italia. Solo nei primi mesi dell’anno si contano decine di donne uccise per mano di partner o ex compagni. Il caso di Settala colpisce ancora più duramente perché visto attraverso gli occhi di una bambina, costretta a vivere e raccontare l’orrore della morte della madre.