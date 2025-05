Playoff. Feralpisalò - Crotone 2-1: spettacolo e tensione al "Turina", il Crotone passa il turno

Tempo di lettura: ~3 min

SALÒ – 13 maggio 2025 – Un match ricco di emozioni, colpi di scena e tanta tensione quello andato in scena allo Stadio Lino Turina, dove la Feralpisalò batte 2-1 il Crotone ma non riesce a ribaltare il 3-1 dell’andata. A sorridere, alla fine, sono i calabresi, che strappano il pass per il turno successivo con grande sofferenza, trascinati da un super D’Alterio tra i pali e da un gruppo che ha resistito all’assalto finale dei padroni di casa.

Una sfida ad alta intensità: le formazioni e l’avvio

Il Crotone, privo degli squalificati Cargnelutti e Vinicius, schiera Armini e Stronati dal 1’, mentre in attacco spazio a Tumminello e Vitale, quest’ultimo decisivo anche all’andata. La Feralpisalò, determinata a compiere l’impresa, si affida a Crespi e all’estro di Zennaro e Di Molfetta, puntando sull’aggressività fin dai primi minuti.

Già dai primissimi scambi si capisce che sarà una partita intensa: al 9’ episodio dubbio in area Crotone con un tocco sospetto di Stronati, ma l’arbitro Gianquinto di Parma lascia correre.

Al 29’ arriva il vantaggio ospite: Vitale, servito da Murano in contropiede, finalizza un’azione perfetta. L’assistente segnala fuorigioco, ma il VAR convalida il gol: è 0-1.

Reazione Feralpisalò: Zennaro e Di Molfetta firmano la rimonta

La squadra di casa non ci sta e trova il pareggio al 42’: bellissima combinazione sulla destra e conclusione vincente di Zennaro, che beffa D’Alterio per l’1-1. Nella ripresa la Feralpisalò parte con il piede sull’acceleratore e al 50’ Di Molfetta si inventa un capolavoro: rovesciata spettacolare e palla in rete per il 2-1.

Il “Turina” esplode e la pressione si fa enorme sul Crotone. Al 68’ l’episodio che gela il sangue ai tifosi rossoblù: un clamoroso errore di D’Alterio consente alla Feralpisalò di segnare il 3-1, ma ancora una volta il VAR interviene per annullare la rete per fuorigioco millimetrico di Santini.

Il Crotone resiste, la Feralpisalò si arrende

Nel finale, il tecnico del Crotone Longo corre ai ripari inserendo forze fresche e affidandosi all’esperienza per contenere la furia verdeblù.

I sei minuti di recupero sono un vero assedio: Rinaldi si spinge anche in avanti nei calci piazzati, ma non basta.

Al triplice fischio, il tabellone dice 2-1 per la Feralpisalò, ma a passare è il Crotone in virtù del risultato complessivo.

Considerazioni finali: un match da brividi

Feralpisalò - Crotone è stata una gara intensa, ben giocata da entrambe le formazioni.

La squadra di casa esce a testa altissima, dopo aver sfiorato l’impresa con una prestazione di grande cuore.

Il Crotone, pur in difficoltà e con un D’Alterio croce e delizia, riesce a raggiungere il proprio obiettivo: proseguire nel sogno promozione.

Tabellino

FERALPISALÒ: Rinaldi; Sørensen, Pasini, Rizzo; Cabianca, Hergheligiu (33’st De Francesco), Zennaro, Boci (6’st Santini); Cavuoti (33’st Giudici), Di Molfetta; Crespi (27’st Mastrello).

A disp.: Lovato, Liverani, Di Marco, Luciani, Diop, Canianca, Balestriero, Verzeletti, Tomaselli, Brambilla.

All. Diana

CROTONE: D’Alterio; Guerini (43’st Rispoli), Armini, Di Pasquale, Giron (32’st Groppelli); Gallo, Stronati (32’st Cocetta); Silva (11’st Oviszach), Tumminello (11’st Schirò), Vitale; Murano.

A disp.: Sassi, Martino, Piras, Cantisani, Vilardi, Barberis, Ricci, Gomez.

All. Longo

ARBITRO: Gianquinto di Parma

MARCATORI: 29’pt Vitale (C), 42’pt Zennaro (F), 5’st Di Molfetta (F)

AMMONITI: Armini (C), Boci (F), Di Pasquale (C), Di Molfetta (F)

Nonostante la sconfitta di misura, gli squali conquistano la qualificazione al secondo turno nazionale dei playoff grazie al punteggio aggregato del doppio confronto (4-3 per i rossoblù).