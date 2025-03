Ferita da un proiettile vagante a Corato: ventenne in codice rosso, caccia al responsabile

CORATO (BA) – Momenti di terrore in Piazza Di Vagno, a Corato, dove una ventenne è stata colpita al fianco da un proiettile vagante e trasportata d’urgenza prima all’ospedale San Paolo di Bari, poi al Policlinico del capoluogo in codice rosso. Insieme a lei, un altro giovane è rimasto ferito di striscio.

Spari da uno scooter in corsa

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere i colpi sarebbe stato un giovane a bordo di uno scooter che transitava davanti alla piazza. Il movente resta ancora da chiarire, ma la dinamica fa ipotizzare un'azione mirata o un regolamento di conti.

Indagini in corso: acquisiti i video della sorveglianza

Sul posto sono intervenuti decine di agenti, la polizia scientifica e i soccorritori del 118. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili a identificare il responsabile.

Il sindaco: “Serve più sicurezza e certezza della pena”

Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando che al momento della sparatoria era attivo il servizio del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di Stato, che aveva appena presidiato la piazza. “Chiediamo maggiore agibilità per le forze dell’ordine e la certezza della pena per chi si rende protagonista di simili episodi”, ha dichiarato.

Cittadini sotto shock: “Non è più sicuro uscire”

L'episodio ha scosso la comunità locale, con residenti e commercianti che denunciano un crescendo di episodi violenti. “Non è più sicuro uscire la sera, temiamo per i nostri figli”, racconta un abitante del quartiere.

La corsa contro il tempo per salvare la giovane

Al momento, la ventenne si trova ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono monitorate dai medici. La città attende con apprensione aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre prosegue la caccia al responsabile.