Festa dedicata a Santa Teresa di Lisieux a Piano Luppino di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME (CZ) 30 SETT - La comunità di Piano Luppino della Parrocchia Beata Vergine del Carmine del Comune di Lamezia Terme si sta preparando con un triduo solenne alla festa di Santa Teresa di Lisieux che avrà luogo domenica 4 ottobre. In questi giorni di preghiera e raccoglimento i fedeli seguono con fede e amore le parole di Santa Teresa, carmelitana, dottore della chiesa e Patrona delle missioni, che si trovano nelle ultime righe della “Storia di un'anima” e precisamente «appena dò un'occhiata al Santo Vangelo, subito respiro i profumi della vita di Gesù e so da che parte correre; non è al primo posto, ma all'ultimo che mi slancio. Sì lo sento, anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto ami il figliol prodigo che ritorna a Lui».

I parroci della parrocchia del Carmine don Gigi Iuliano, don Pino Latelli e il vice don Francesco Bellomo puntualizzano che «è nel Vangelo che Teresa scopre soprattutto la Misericordia di Gesù, la fiducia e l’Amore che, come fari , hanno illuminato tutto il suo cammino di santità. Pertanto le catechesi sulla misericordia di Dio, - come afferma Papa Francesco – saranno una carezza sulle ferite dell’umanità e di aiuto ai fedeli per scoprire la bellezza dell'amore e della tenerezza di Dio Padre per ogni uomo».

La ricorrenza liturgica, che si sta svolgendo nel rispetto delle norme anti - contagio nella chiesa dove si trova la statua di Santa Teresa, è caratterizzata da un triduo solenne, durante il quale viene celebrata la Santa Messa presieduta alternativamente dagli stessi sacerdoti del Carmine dopo la recita del Santo Rosario.

Il primo giorno del triduo vede le celebrazioni animate dal Comitato Festa e dai Portantini della statua di Santa Teresa; il secondo giorno sarà la volta del Terz’Ordine Carmelitano della parrocchia del Carmine; il terzo giorno il rito sarà animato dai ragazzi del catechismo e dalle loro famiglie.

Sabato 3 ottobre saranno presenti anche gli ammalati della Contrada che, nel corso della celebrazione, riceveranno l’Unzione dei malati. Grande attenzione viene data alle persone ammalate impossibilitate a partecipare alle funzioni che si svolgono in chiesa. Infatti, i tre sacerdoti saranno impegnati tutte le mattine del triduo a visitare gli ammalati, a confessarli e a dare loro la Santa Comunione.

I festeggiamenti si concluderanno Domenica 4 Ottobre con la solenne Santa Messa concelebrata e presieduta da Don Andrea Latelli, parroco di Sant’Anna di San Mazzeo di Conflenti nominato recentemente Cancelliere Vescovile della Curia di Lamezia Terme.

Foto: Statua di Santa Teresa di Lisieux

Lina Latella Nucifero