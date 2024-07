Festa di Santo Janni: Celebrazione Patronale - "U Figghju & Colacino" e da X Factor Santino Cardamone, tutti i dettagli

Festa Patronale di San Giovanni Battista a Santo Janni: Un Evento Imperdibile

CATANZARO - La comunità di Santo Janni, Catanzaro, si prepara a celebrare la festa patronale di San Giovanni Battista con un programma ricco di eventi e intrattenimento che si terrà il 29 e 30 giugno 2024. L'evento, organizzato dal Comitato San Giovanni 2000, promette di essere un'occasione imperdibile per tutte le età, grazie anche al sostegno del Consigliere Luigi Levato.

29 Giugno: Inizio con la tradizione e il divertimento

La festa avrà inizio il 29 giugno alle ore 18:00 con la "Santa Messa" presso la Parrocchia Maria Madre Della Chiesa a Santo Janni. La celebrazione eucaristica sarà un momento di grande spiritualità, dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera e rendere omaggio al Santo Patrono. La messa sarà accompagnata da canti liturgici eseguiti dal coro parrocchiale, rendendo l'atmosfera ancora più solenne e toccante.

Alle ore 18:30 seguirà la processione del Santo Patrono per le vie del quartiere. La statua di San Giovanni Battista, splendidamente adornata con fiori e luci, sarà portata in corteo dai volontari del comitato. Il percorso della processione attraverserà le principali vie di Santo Janni, accompagnato da preghiere, canti e la partecipazione entusiasta dei residenti, creando un senso di unità e devozione comunitaria.

La serata proseguirà con uno spettacolo atteso da molti: alle 21:30, Ivan Colacino e Enzo Colacino porteranno sul palco "U Figghju & Colacino". Questo duo dinamico è conosciuto per le loro esibizioni comiche e divertenti, che promettono di regalare una serata piena di risate e allegria. Lo spettacolo, che racconta con ironia e affetto la vita e le tradizioni di Catanzaro, sarà un'occasione per rivivere storie e aneddoti della nostra città, facendo ridere e riflettere il pubblico.

30 giugno: musica live e la grande riffa

La seconda serata, il 30 giugno, sarà altrettanto entusiasmante. Alle ore 21:30, il cantautore folk blues direttamente da Santino Cardamone, noto per la sua partecipazione a X Factor e le sue influenze musicali che spaziano da Vinicio Capossela a Iron Maiden, salirà sul palco. Con il suo album di debutto "Uomini ribelli" ancora fresco di stampa, Santino è pronto a catturare il pubblico con le sue performance coinvolgenti. Con la sua voce unica e le sue canzoni poetiche, Santino trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale che esplora temi universali come l'amore, la libertà e la ribellione. Il suo stile autentico e la sua presenza scenica magnetica renderanno la serata indimenticabile.

Premi e Riffa

Un altro momento clou della festa sarà la grande riffa, con l'estrazione dei premi il 30 giugno alle ore 23:30. Tra i premi in palio:

- 1° Premio: Buono Vacanza di €1.000 presso un'agenzia di viaggi.

- 2° Premio: Buono di €300 presso Mirarchi Car Service srl.

- 3° Premio: Buono spesa di €100.

- 4° Premio: Buono spesa per un centro benessere per 2 persone.

I vincitori dovranno esibire il biglietto entro 60 giorni dall’estrazione per ritirare i premi.

Una Festa per tutti

Oltre agli spettacoli serali, la festa offrirà intrattenimenti vari tra cui la giostra della famiglia Marsico, bancarelle, panini, salsicce e patate, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.

Unitevi alla festa!

Segnate sul calendario le date del 29 e 30 giugno 2024 e non perdete l'occasione di partecipare a questo straordinario evento comunitario in Piazza Padre Pio. Saranno due giorni di musica, tradizione e divertimento, un'opportunità perfetta per riunirsi e celebrare insieme a Santo Janni.