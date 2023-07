Festeggiamenti scudetto del Napoli oscurati da una tragedia: Muore un giovane 26enne ferito a colpi d'arma da fuoco

Scudetto Napoli: morto uno dei feriti a colpi d'arma da fuoco Aveva 26 anni

NAPOLI, 05 MAG - È morta una delle quattro persone ferite a Napoli da colpi d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per lo scudetto. Lo si apprende dalla Polizia.



Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni. La dinamica è in corso d'accertamento.

Spari sulla festa: morto un ventiseienne

Altre tre persone ferite a colpi d'arma da fuoco

È finita nel sangue la festa per lo scudetto del Napoli.

Secondo quanto si apprende dalla questura quattro persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco.

Una è in gravi condizioni ed è ora ricoverata all'ospedale Cardarelli. I fatti, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono avvenuti nella zona di corso Garibaldi. Altre tre persone sarebbero invece rimaste ferite per l'esplosione di petardi: tutti con lesioni alle mani, sono stati ricoverati al Vecchio Pellegrini.

Quattro persone sono rimaste ferite in serata con colpi d'arma da fuoco nella zona di corso Garibaldi, durante i festeggiamenti.

La dinamica non è chiara, indagini sono in corso da parte della polizia. Sta di fatto, comunque, che uno dei quattro feriti - un giovane di soli 26 anni - ricoverato al Cardarelli in condizioni apparse subito molto gravi, non ce l'ha fatta.

Altre tre persone sono invece state ricoverate all'ospedale Vecchio Pellegrini per ferite alle mani provocate dall'esplosione di petardi.

