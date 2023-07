Festival Internazionale del Cinema Mendicino Corto: Trionfo di Emozioni e Premi

Festival Internazionale del Cinema Mendicino Corto" Dopo il successo della prima serata all'insegna della mostra antologica su Massimo Troisi in occasione dei suoi 70 anni dalla nascita e la consegna dei premi speciali intitolati a a Totò,Troisi, Proietti,Ennio Morricone, Giacomo Battaglia e Totonno Chiappetta i quali sono andati in sequenza: all'attore Davide Carpino, Michele Fazzitta, Francesca Antonelli, Francesco Perri, Gigi Miseferi, Angela Battaglia, la famiglia Chiappetta, l'attore Salvatore Puntillo, l'attore Antonio Filippelli ed il sig.Federico Morabito.

Il successo è continuato il giorno successo è continuato con la serata di Gala con la consegna dei Ciak di Calabria che sono andati all'attore catanzarese Eugenio Masciari, al regista Massimo Ivan Falsetta, all'attore Saverio Malara, al direttore di fotografia ed operatore macchina Demetrio Caracciolo ed al sindaco di Monterosso Calabro per il suo impegno nel promuovere cinema nel suo territorio. La serata è proseguita con la premiazione dei corti in concorso suddivisi per le varie sezioni. Per la sezione San Francesco di Paola il premio è andato al docufilm La quarta regola del regista Luigi Venezia, prodotto da Gianluca Gargano ed al corto: l'ombra di Michelangelo, tratto dal libro di don Enzo Gabrielli e prodotto da Ermanno Reda con la regia di Marco Martire e Gianfranco Confessore.

Per la sezione Storie di Calabria il premio è andato al film Grido di Libertà del regista Angelo Antonucci, menzioni speciali per il sociale ai corti: il seme della speranza di Nando Morra ed al corto:Esisto ma non vivo di Marco Martire, il premio come miglior protagonista è andato all'attore Davide Carpino. Per il mediometraggio il premio è andato al film Rosso Malpelo della regista Crivaro mentre per la sezione thriller il riconoscimento al regista Mariano Pistella per il corto: La strada nel buio. Un premio fuori concorso è andato al corto Rughe del regista Paparazzo ed il premio per la critica al regista Enzo Carone per il corto Amelia ed all'attrice Francesca Pecora come protagonista.

Il vincitore assoluto di questa 17* edizione è stato il corto: Al di la' del mare del regista Massimo Ivan Falsetta, protagonista Costantino Comito, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Haber... C'è da sottolineare che l'attore Comito era in concorso con 6 cortometraggi di cui tre in finale ed uno vincitore ed inoltre presidente di giuria della 10 edizione del concorso miss cinema che si è svolto all'interno del festival in collaborazione con l'Accademia New Style di Franca Trozzo.