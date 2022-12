Festival Sanremo 2023, ecco Giorgia, Mengoni, Paola & Chiara, Ultimo: svelati i 22 Big in gara. I dettagli

Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo durante il Tg1. Sono Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Ai Big si aggiungeranno i primi sei classificati nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre, per un totale di 28 canzoni. Una novità assoluta nella storia del Festival "che sottolinea l'attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato". Durante la finale di Sanremo Giovani si sapranno anche i titoli delle canzoni.

La 73esima edizione del Festival è in calendario dal 7 all’11 febbraio. Al fianco di Amadeus, Gianni Morandi. Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston probabilmente la prima e l’ultima serata.

Amadeus: “Tradizione e giovani”

Dopo l'annuncio dei Big, Amadeus ha spiegato il suo punto di vista su ciò che non deve mai mancare sul palco della più importante manifestazione canora italiana: “Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”.

Sulle canzoni, ammette: "E' stata una scelta difficile, ma sono felicissimo di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. E' stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani".

Il “colpaccio” Paola & Chiara

Subito dopo l'annuncio al Tg1, l'hashtag #Sanremo2023 è schizzato in vetta alle tendenze del momento. Prevedibile, visto il colpaccio di Amadeus di portare sul palco dell'Ariston nomi come Anna Oxa, Articolo 31, al completo dopo la reunion per i 25 anni di carriera, Paola & Chiara.

Da anni i fan delle sorelle Iezzi, che nel 1997 vinsero Sanremo Nuove Proposte con Amici come prima, speravano nel loro ritorno sulla scena dopo i tormentoni Vaimos a Bailar e Festival, quest'ultimo ripreso anche da Elodie in Tribale. Il post con l'annuncio della partecipazione a Sanremo ha già superato i diecimila commenti.

L'annuncio in freestyle degli Articolo 31

Per gli Articolo 31, invece, la festa è doppia: non si tratta solo di una “reunion” ma di un vero e proprio esordio sul palco di Sanremo dove non erano mai voluti andare neanche come ospiti.

Per l'occasione J-Ax festeggia con un freestyle a tema, pubblicato sui social: "Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati, dai dischi certificati", canta, scherzando sul fatto che ha cambiato opinione sul festival, ma dice: “Zero operazione nostalgia, è un'operazione tipo chirurgia facciale che vi cambia i connotati. Avevo detto mai più con Jad o con Fedez. Avevo detto mai un talent alla tele. La vita poi m'ha detto: cogl… perché ti blocchi? Lo sai chi non non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti. Ho detto mai Sanremo e ci vedremo all'Ariston e se ti manda in acido succhiami il gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere una band perché maniaco del controllo. Non sono un dittatore come Kim in Nord Corea. Quindi quando Jad ha detto: andiamo. Ho detto: bella idea. Partiamo da Milano. Mecca degli zanza, Beppe si fa i selfie in Sala, ma in cantina scracka senza soldi in tasca. L'inclusività è una farsa, puoi chiamarla nolo ma rimane un nolo-gramma. Quindi l'Articolo ritorna. Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci caga sopra”.

La prima volta dei Cugini di Campagna

Gli Articolo 31 non sono i soli “esordienti”: anche per i Cugini di Campagna sarà la prima volta sul palco dell'Ariston!

Mengoni e Ultimo a “sorpresa”

Amadeus ha messo a segno anche qualche sorpresa come Marco Mengoni che torna sul palco dell'Ariston sono infatti 10 anni dopo L’essenziale, brano che ha segnato un punto di svolta importante della sua carriera, regalandogli la vittoria della manifestazione e 4 dischi di platino dei 65 conquistati in carriera. E poi Ultimo, vincitore nel 2018 nella categoria Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze e secondo posto a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari.

"Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito. Sanremo, ci rivediamo a febbraio!", ha scritto Ultimo ai suoi 3,3 milioni di follower su Instagram commentando l'annuncio del suo ritorno in gara al festival.

Giorgia e il figlio che tiferà per Lazza

La lunga storia di Giorgia con Sanremo inizia nel 1994 nelle Nuove Proposte quando si classifica al settimo posto con uno dei suoi brani più celebri, E poi. Vince nel 1995 con Come saprei. In questa edizione sbanca ottenendo anche il Premio della Critica, il Premio Autori e il Premio Radio e Tv. Torna sul palco dell'Ariston nel 1996 - terzo posto con Strano il mio destino - e infine nel 2001 con Di sole e d'azzurro, scritta da Zucchero, seconda dietro a Elisa.

Tra i suoi numerosissimi fan non c'è il figlio: le ha già preannunciato che tiferà per Lazza!

Tananai: “Andiamo a prendercelo”

L'ultimo classificato di Sanremo 2022 stavolta è determinato a vincere! Tananai gioca con il tormentone della passata edizione e ironizza sul suo ritorno al Festival con una foto che lo ritrae con in mano il trofeo e la scritta: "Andiamo a prendercelo".

Sul palco incontrerà, questa volta come “avversario” il rapper Rosa Chemical, suo ospite nella serata cover della passata edizione, che torna come cantante in gara.

Le cinque serate del Festival

I Big parteciperanno con 28 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 14 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 28 Campioni si esibiranno tutti insieme, mentre venerdì, nella quarta serata, quella dei “duetti”, interpreteranno un brano tratto dal repertorio della musica italiana e internazionale degli anni 60/70/80/90 (ciascun cantante con un altro artista). Poi nuova esibizione il sabato durante la serata finale. Sempre sabato, dopo le votazioni, la finalissima a tre per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Parafrasando il gergo ciclistico Sanremo Giovani ha “scollinato”, avvicinandosi sempre più al traguardo del 16 dicembre.



Dopo le audizioni dal vivo dei 42 artisti, nella Sala A di via Asiago, che hanno vista impegnata la Commissione musicale presieduta dal Direttore Artistico del Festival Amadeus, e composta dalla Vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis, sono stati selezionati i primi 8 finalisti.



Si compone così per due terzi il parterre della serata che sarà proposta il 16 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, e vedrà anche quest’anno la presenza del partner storico Rai Radio2.



“Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8 finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago - dichiara Amadeus - perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico”. “Tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione ‘Nuove Proposte’ - conclude Amadeus - e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big”.



Agli 8 finalisti si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo” che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.



Solo i primi 3, tra i 12 artisti finalisti, in base al Regolamento, avranno poi la possibilità esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di “Big” durante l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.



A loro si aggiungeranno i sei artisti vincitori della serata finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda il 16 dicembre su Rai1 in prima serata e in contemporanea su RaiPlay e Radio2.

I PRIMI 8 FINALISTI SANREMO GIOVANI 2022 Nome D'arte Titolo Canzone Casa Discografica Luogo di Nascita gIANMARIA La città che odi Sony Music Entertainment Italy Vicenza Giuse The Lizia Sincera Maciste Dischi Palermo Maninni Mille Porte Sony Music Entertainment Italy Bari Mida Malditè Believe Digital Caracas OLLY L'anima balla Sony Music Entertainment Italy Genova Sethu Sottoterra Carosello C.E.M.E.D. Savona Shari Sotto Voce Sony Music Entertainment Italy Monfalcone (GO) Will Le cose più importanti Universal Music Italia Vittorio Veneto (TV)

