Festività nel nome della solidarietà e inclusione con storie di immigrazione al femminile, appuntamento il 27 dicembre a Cagliari e il 30 a Loceri

Un dicembre dedicato ai “Video racconti per il Sociale e l’Inclusione”, dopo Dolianova, Bolzano e Merano il 2024 si chiude con due nuove tappe in Sardegna che partendo dalla proiezione del docufilm “Dall’Est con Amore” di Karim Galici prodotto da Cittadini del Mondo permetterà, anche attraverso ulteriori materiali video, di confrontarsi con storie di donne che, con determinazione, hanno intrecciato le loro vite con una Sardegna accogliente, arricchendo il territorio che le ha ospitate e offrendo esempi positivi di inclusione e solidarietà.

Queste le tappe che chiudono il 2024:

27 dicembre ore 18:30 Cagliari, Circolo del Cinema A.Gramsci Via Baudi di Vesme 67 alla quale interverrà il regista Karim Galici e Giuseppe Carboni Presidente di Cittadini del Mondo OdV

30 dicembre, ore 19:00, Loceri (Sala Oratorio, via Torricelli), in collaborazione con il Comune di Loceri, l’Associazione Volontariato San Pietro e l’Azione Cattolica Giovani, coordinerà la serata Natallia Matusevich dell’Associazione Cittadini del Mondo

Le proiezioni saranno occasione di confronto, uno spazio per riflettere su come le diversità culturali possano arricchire le nostre comunità e su come anche piccoli gesti possano orientare il destino di molte persone.

L’iniziativa nata in Sardegna ha ormai acquisito un respiro nazionale, e da gennaio anche internazionalegrazie a una ricca rete di sinergie nell’ambito dell’associazionismo socio-culturale.