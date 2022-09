Fettuccine, da X Factor a Skam Italia ecco il video di “Monella”

Esce il videoclip del nuovo singolo di Fettuccine “Monella”, pubblicato lo scorso 16 settembre da Color Sound Indie / Ingrooves.

Il brano, che vede la collaborazione di Notow e la produzione di Succo, richiama quell’ironia del precedente “Sunny” che lo ha fatto apprezzare già dai giudici di X Factor, come dalla produzione di Skam Italia che lo ha scelto per la colonna sonora della quinta stagione.



Nelle immagini del videoclip diretto dal regista Sami Schinaia, una coppia di modelle, Carly Tommasini e Lea Evangelista, impersonificano quella generazione 2000s che ascoltava i CD e riempiva di poster le pareti delle proprie camerette. Ma ecco che cantando e ballando il motivo di “Monella” davanti alla webcam, spostano il concpet del video verso un messaggio di libertà e fluidità tipico della Generazione Z.



“Monella” sprigiona allegria e sarcasmo, mescolati in una trap contemporanea che strizza l’occhio alle melodie del pop. Le rime di Fettuccine si alternano a quelle di Notow per poi catturare l’ascoltatore nel trascinante ritornello. “Da quando sono nato le monelle hanno sempre attirato la mia attenzione -commenta l’artista, il cui vero nome è Federico-, snob e libertine che siano, mi fanno proprio perdere la testa”. I beat accompagnati da tappeti di tastiere, incorniciano un flow trascinato dove giochi di parole e accenti spostati diventano protagonisti delle linee vocali. “Nei miei testi c’è la satira di Orazio che proviene dai miei studi classici, la mia famiglia poi è originaria di Venosa in Basilicata, città che ha dato i natali proprio al celebre poeta romano”.