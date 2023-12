Fiamme nel cuore di Corigliano-Rossano: incendiati i veicoli di due noti cittadini

CORIGLIANO-ROSSANO 12 NOV. - Sottotitolo: Auto della Presidente del Consiglio comunale distrutta da un incendio doloso, non esclusi atti intimidatori. Indagini in corso anche per il rogo di un’auto d’imprenditore nella stessa serata.

Marinella Grillo, Presidente del Consiglio Comunale di Corigliano Rossano in Calabria, è stata oggetto di un atto intimidatorio: la sua auto è stata incendiata.

La Fiat 500, parcheggiata vicino alla sua abitazione nell'area urbana di Rossano, è stata completamente distrutta. Vigili del fuoco e carabinieri del reparto territoriale sono prontamente intervenuti.

Grillo aveva già ricevuto minacce in passato. Per quanto riguarda l'incendio doloso, i carabinieri non scartano nessuna pista investigativa. Inoltre, nella stessa notte, è stato segnalato l'incendio di un altro veicolo, appartenente a un imprenditore locale. (Ansa)





In aggiornamento