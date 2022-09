Fidaf. American Football Campionati giovanili regolarmente al via il 10 ottobre

Conto alla rovescia per l’avvio dei campionati giovanili, che inizieranno regolarmente sabato 10 ottobre. Categorie modificate in U14, U17 e U20. Quarantuno le squadre pronte a scendere in campo a caccia dei titoli di categoria.

Sembrava pressoché impossibile solo un mese fa, invece, fortunatamente, rieccoci a parlare anche di football giovanile e di campionati, con i calendari U14, U17 e U20 pronti e il kick off fissato per due delle tre categorie per sabato 10 ottobre, in perfetto timing rispetto alle passate stagioni.

Leggera, ma non inaspettata flessione nei numeri solo in U20 (15 squadre iscritte, due in meno rispetto allo scorso anno), mentre rileviamo stabilità in U17 (13 team) e un deciso incremento in U14, dove si passa dalle 9 squadre del 2019 alle 13 del 2020. Numeri che, dunque, restano importanti per il nostro movimento perché segnalano la voglia dei ragazzi di riprendersi la propria vita e delle squadre di tornare al più presto alla normalità. Certamente d’aiuto è stato l’’aggiustamento’ delle categorie apportato dalla Federazione, che oggi ha anche aggiornato i propri protocolli a garanzia della massima sicurezza per atleti e staff in campo.

Se la situazione, poi, non dovesse ulteriormente cambiare, probabilmente sarà consentito anche l’ingresso del pubblico negli stadi, seppur secondo modalità che possono variare da regione a regione e da impianto a impianto. Insomma, siamo pronti a ripartire con i campionati con i quali, nostro malgrado, abbiamo finito e ancora abbiamo negli occhi

l’incredibile spettacolo vissuto a Milano con lo Youth Bowl, che ha assegnato gli scudetti alle lombarde Daemons e Seamen (con i Marinai campioni sia in U16 che in U19).

Le iscrizioni per la categoria U14 sono ancora in corso e chiuderanno a fine mese, quando conosceremo la composizione dei gironi e, dunque, anche la data di partenza di questo campionato.

In U17 si daranno battaglia Aquile Ferrara, Blitz Balangero, Daemons Cernusco, Fighting Ducks Roma, Giaguari Torino, Giants Bolzano, Guelfi Firenze, Hogs Reggio Emilia, Lions Bergamo, Rhinos Milano, Seamen Milano, Skorpions Varese e Warriors Bologna.

In U20, Aquile Ferrara, Barracudas Venezia (new entry!), Dolphins Ancona, Ducks Lazio, Giaguari Torino, Giants Bolzano, Guelfi Firenze, Hurricanes Vicenza, Lions Bergamo, Ravens Imola, Redskins Verona, Rhinos Milano, Saints Padova, Seamen Milano e Vipers Modena.

Si comincerà dunque il weekend del 10 e 11 ottobre e questi sono i gironi:

CAMPIONATO UNDER 17

Girone A

Giaguari Torino

Rhinos Milano

Seamen Milano

Blitz Balangero

Girone B

Giants Bolzano

HVM Lions Bergamo

Daemons Cernusco

Skorpions Varese

Girone C

Ducks Lazio

Guelfi Firenze

Warriors Bologna

Hogs Reggio Emilia

Aquile Ferrara

CAMPIONATO UNDER 20

Girone A

Aquile Ferrara

Dolphins Ancona

Ducks Lazio

Guelfi Firenze

Ravens Imola

Girone B

Giants Bolzano

Redskins Verona

Rhinos Milano

Saints Padova

Seamen Milano

Girone C

Brracudas Venezia

Giaguari Torino

Hurricanes Vicenza

HVM Lions Bergamo

Vipers Modena

In ciascun campionato, si qualificano ai Playoff le prime due squadre classificate di ogni girone. Le migliori due del ranking accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione dovranno affrontare il turno di Wild Card.

Ancora da definire data e sede dello Youth Bowl.

Calendari e gironi al link: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: Giulio Busi