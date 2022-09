Fidaf. Campionati del Mondo Flag Football: 22 le nazioni iscritte

Sono 22 le nazioni iscritte all’IFAF Flag Football World Championships, in programma dal 6 all’8 dicembre a Gerusalemme. Tra esse, anche l’Italia, chiamata a difendere i colori azzurri sia con la Nazionale maschile che con quella femminile.

La Federazione Internazionale (IFAF) ha comunicato domenica sera l’elenco ufficiale delle nazioni iscritte ai prossimi Campionati del Mondo di Flag Football, in programma a Gerusalemme dal 6 all’8 dicembre 2021. Saranno 22 i Paesi partecipanti ed è record per la disciplina, che mai nella sua storia ha visto un evento iridato così partecipato. Quarantadue le squadre che scenderanno in campo, divise tra formazioni maschili e femminili, in rappresentanza di ben 4 continenti, e tra esse ci saranno anche le Nazionali italiane, chiamate a difendere i colori azzurri contro Austria, Bielorussia, Brasile, Canada, Chile, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Giappone, Messico, Panama, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Stati Uniti e ‘Team Neutral’, ovvero quello composto dagli atleti russi.

Per capire l’importanza di questo evento, ricordiamo che all’ultima edizione dei Mondiali di Flag, nel 2018 a Panama, le squadre partecipanti erano praticamente la metà, ovvero 21 in rappresentanza di 12 Paesi. Ad aggiungere prestigio e attrattiva, la possibilità di qualificarsi per i World Games del 2022 in Alabama, quando per la prima volta in assoluto, e grazie alla ‘spinta’ della NFL, Premier Partner dell’evento, il flag football entrerà ufficialmente tra le discipline in programma. Le prime sette squadre, maschili e femminili classificate ai Campionati del Mondo (ad esclusione di quelle americane, già qualificate in virtù del doppio titolo iridato vinto nel 2018) saranno automaticamente ammesse ai World Games e questo, non occorre sottolinearlo, è il bersaglio grosso cui punta anche l’Italia!

Nel ricco palmares azzurro, spiccano i due bronzi della Nazionale maschile ai Mondiali del 2010 in Canada e del 2014 giocati in casa, a Grosseto, mentre per la Nazionale femminile si tratterà della terza partecipazione dopo i Mondiali di Göteborg 2012 e quelli di Grosseto 2014.

E se la Federazione Internazionale sta giustamente concentrando i propri sforzi sui Campionati del Mondo e sulla candidatura del flag football alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 (anch’essa ufficialmente supportata dalla NFL), quella Europea e la FIDAF stanno lavorando sui Campionati Europei Junior di Flag Football, che proprio l’Italia ospiterà dall’8 all’11 settembre ancora una volta a Grosseto. E’proprio da questa manifestazione che, con ogni probabilità, usciranno i talenti del prossimo futuro, quelli che, a ragion veduta, potranno sognare i Cinque Cerchi olimpici e sui quali, tutto il movimento, deve investire. Noi ce la metteremo tutta, questo è sicuro, per regalare al nostro Paese e ai nostri ragazzi un evento indimenticabile.

