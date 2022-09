Fidaf. Campionati giovanili: i risultati della Week 1

Ottimo spettacolo sui campi della prima giornata dei Campionati U17 e U20, con Seamen, Giaguari, Daemons, Guelfi e Redskins subito sugli scudi. Palpabile la gioia dei ragazzi tornati finalmente in campo, ma i lunghi mesi di stop hanno naturalmente influito sia sulla tenuta atletica che sul necessario rodaggio in campo dei meccanismi di gioco e servirà qualche settimana in più per arrivare a pieno regime.

C’era tanta attesa per questo ritorno in campo dei nostri giovani atleti e l’attesa non è stata delusa: l’entusiasmo della ripartenza, condito da qualche preoccupazione per un altro possibile stop, sono stati i due sentimenti che hanno dominato la Week 1 dei Campionati U17 e U20, regalandoci comunque spettacolo e una ventata di ottimismo.

In Under 17, buona la prima per i Campioni d’Italia dei Seamen Milano, ma non senza fatica perché i giovani Blitz hanno dato del gran filo da torcere fino alla fine ai marinai: sotto di 14 punti a metà partita, i piemontesi sono rientrati in campo determinati a rimontare lo svantaggio e per un quarto di gioco hanno davvero fatto pensare di potercela fare. Venti a 6 a loro favore lo score del terzo quarto e “sberla” che però ha svegliato di colpo i milanesi, che hanno chiuso la partita nell’ultima frazione di gioco ribaltando il punteggio: 20 a 6 e score finale di 40 a 26! Da segnalare l’ottima prestazione del giovane QB blue-navy, Alessandro Zerbo, autore di 4 TD pass e un TD personale.

Vittoria di misura dei Giaguari in casa, contro i Rhinos, con le squadre sullo 0 a 0 fino all’half time. Il risultato si sblocca nel terzo quarto di gioco, con tutti e tre i TD di giornata segnati nell’arco dei 12 minuti previsti. Un gran passaggio di Cantini su Naretti per i torinesi e Giaguari in vantaggio; i Rhinos rispondono con un ottimo drive e varcano la endzone avversaria con una breve corsa di Di Girolamo, il QB che nell’azione precedente aveva sorpreso la difesa piemontese involandosi a tutto capo e venendo fermato solo a poche yard dalla endzone. Ad un minuto dalla fine del terzo periodo di gioco, la terza ed ultima segnatura di giornata, firmata Giaguari e Cammareri, con una bellissima corsa da 32 yard fino in endzone. 12 a 6 il risultato finale per quella che si è confermata una partita molto equilibrata tra due squadre ben allenate e preparate, malgrado i tanti rookie in campo.

Il terzo ed ultimo match di giornata, per questa categoria, ha visto prevalere nettamente i Daemons sui Lions: un 46 a 0 e mercy rule applicata già dal secondo quarto di gioco. I Lions, arrivati a Cernusco in formazione ridotta causa i protocolli Covid delle scuole (problema che ha, comunque, colpito tutte le squadre in campo questo weekend…) partono subito forte, varcando immediatamente la goal line avversaria con una bellissima corsa. TD annullato per holding, però, e a quel punto la partita cambia immediatamente volto. La difesa Daemons blocca ogni tentativo offensivo di Bergamo, mentre l’attacco mette punti a referto praticamente ad ogni drive. Sugli scudi per i Daemons Emanuele Capuzzo, autore di diverse segnature, Christian Cachilli, all’esordio come quarterback, Enrico Zanicotti (ricevitore) e Tristan Bonini, giovane rookie che ha inaugurato con un TD il suo esordio in campionato.

In Under 20, Giaguari travolgenti contro gli esordienti Barracudas (team rookie veneziano creato praticamente da zero dagli Islanders Venezia). Troppo il gap tecnico tra i vice-campioni d’Italia e i veneziani, che hanno comunque onorato il campo con qualche pregevole azione e un impegno assoluto; da menzionare anche l’eccellente gestione del Protocollo Covid richiesto dalla Fidaf! Per i torinesi, una squadra solida in ogni reparto, con individualità ormai mature e padrone del campo (su tutti il QB Nicholas Dalmasso e il ricevitore Andrea Serra, veri mattatori di giornata, ma anche tutta la difesa giallonera, che nulla ha concesso agli avversari).

Bella e combattuta la sfida di Ancona tra Dolphins e Guelfi, ripresa dalle telecamere di Fidaf TV sotto una pioggia battente e con un vento che, a tratti, ha certamente influenzato il gioco, soprattutto quello aereo. Decisamente equilibrata fino all’halftime, con i Dolphins che vanno al riposo in vantaggio per 8 a 7, la partita cambia totalmente volto nella ripresa. Il coaching staff gigliato cambia la cabina di regia in attacco e sfodera quella che si rivelerà un’arma letale per gli avversari, ovvero la coppia Costanzi-Casati, atlche producono un efficace gioco di corsa, mandando in tilt la difesa anconetana. Venti i punti segnati consecutivamente nel terzo quarto di gioco e partita praticamente chiusa. Nel quarto quarto, da segnalare solo la seconda safety di giornata per Ancona, che porta il punteggio finale sul 27 a 10. Nel complesso abbiamo visto due ottime squadre in campo, con tanto da fare in termini di gioco aereo, ma con alcune individualità (già note agli addetti ai lavori) di valore assoluto: oltre ai già citati atleti viola, infatti, da segnalare le prestazioni dell’onnipresente Raffaele Rotelli e di Rhami El Mechri, spesso schierati in più ruoli durante l’arco di tutta la partita.

Esordio con vittoria per i Redskins Verona nel derby veneto contro i Saints Padova: un 30 a 10 maturato nel secondo quarto di gioco, dopo che a muovere il punteggio erano stati per primi i Saints, con un field goal nel primo quarto. Sono ben 17 i punti messi a segno dai padroni di casa nella seconda frazione, con la prima delle tre segnature siglata dal reparto difensivo, con un grande intercetto riportato in meta. Terzo quarto di nuovo in equilibrio e Saints che provano a riaprire la partita con un bellissimo TD pass. I Redskins, però, replicano immediatamente e chiudono i giochi con un altro touchdown nell’ultimo quarto di gioco. Soddisfazione in casa veronese, dove si ringraziano anche i Giants per la collaborazione nata dopo la decisione di Bolzano di ritirare il team U20 e il passaggio degli atleti di questa categoria nel team di Verona. Da segnalare l’ottima prestazione del giovane linebacker Lorenzo Romio: 17 anni ed esordio assoluto in un campionato di football. La scelta del coaching staff scaligero di schierarlo nella formazione U20 è stata premiata da una prestazione di assoluto valore!

RISULTATI

CAMPIONATO U17

Seamen Milano vs Blitz Balangero 40-26

Giaguari Torino vs Rhinos Milano 12-6

Daemons Cernusco vs HVM Lions Bergamo 46-0

CAMPIONATO U20

Barracudas Venezia vs Giaguari Torino 0-56

Dolphins Ancona vs Guelfi Firenze 10-27

Redskins Verona vs Saints Padova 30-10

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Maudopix