Fidaf. Dopo la sosta, riparte il flag

Week 3 in Prima e Seconda Divisione e squadre in campo a Marina di Ravenna, Brescia, Bologna e Messina. Girone Sud alla seconda giornata di Campionato.

Dopo la pausa dello scorso weekend, torna in campo anche il Flag Football con i suoi campionati maggiori per quella che sarà la Week 3 in Prima Divisione e nei Gironi A e B di Seconda Divisione. Seconda giornata invece per il Girone C, dopo l’esordio, rovinato del maltempo, del 27 settembre a Palermo.

A Marina di Ravenna riprende l’avvincente corsa della Prima Divisione, mai come quest’anno equilibrata e ricca di colpi di scena., Raiders Roma, Refoli Trieste, Arona 65ers, Leoni Basiliano e X Men Correggio sono i team che attualmente guidano la classifica, tutti molto vicini nel punteggio e protagonisti di partite sempre tiratissime. Marines Lazio, Red Tigers Ortona e Warriors Bologna non mollano, però, e da una settimana all’altra tutto potrebbe cambiare.

In Seconda Divisione Pirates e Heroes guidano il Girone A, gli Angels il Girone B e i Mustangs il Girone C ma, anche in questo caso, le dinamiche potrebbero radicalmente cambiare il prossimo weekend, con Minotaurs, 82’ers Napoli, Bandits e Eagles United che incalzano e avranno sfruttato la pausa per affinare tattiche e schemi.

L’appuntamento è fissato per sabato e domenica a Marina di Ravenna (Prima Divisione), Brescia (Girone A), Bologna (Girone B) e Messina (Girone C), con la diretta streaming sulla pagina Facebook di Fidaf TV degli incontri di Prima Divisione che si svolgeranno dal Campo 3.

Programma completo al link; https://www.fidaf.org/campionati/ e in allegato.

Ph. Credits: Giulia Meozzi