Fidaf. I risultati dei campionati di Flag Football: Week 3

Refoli, 65ers e Leoni in vetta alla classifica della Prima Divisione. Grande esordio degli Elephants Catania nel Girone C di Seconda Divisione. Angels Pesaro a bottino pieno dopo 3 giornate nel Girone B, mentre sono sempre gli Heroes Milano a guidare la classifica del Girone A.

Italia spaccata in due dal maltempo lo scorso weekend, con terreni per lo più resi pesanti dalla pioggia al Nord e un bel sole al Sud. Ciononostante, bowl regolari sia in Prima che in Seconda Divisione e nessun evidente colpo di scena ai vertici delle rispettive classifiche.

A Marina di Ravenna, la Prima Divisione comincia ad assumere contorni più chiari, quanto ai vertici della classifica, con i Refoli Trieste che si portano in testa grazie ad uno score di 3 a 1 e alla partita in più giocata rispetto ai diretti inseguitori, gli Arona 65ers, autori di un Perfect Bowl lo scorso weekend. E percorso perfetto anche per i Leoni Basiliano, che con 3 vittorie e 12 partite giocate in totale si assestano al terzo posto provvisorio e staccano i RaidersRoma, quarti dopo le due sconfitte su 3 incontri giocati rimediate in questa Week 3. Decisamente negativo il weekend per gli X MenCorreggio, che tornano a casa con 3 sconfitte, complice anche un roster piuttosto ridotto. Si fermano sull’1-3 sia i Warriors Bologna che gli Hedgehogs Boschetto. Problemi di roster ancher per Red Tigers Ortona e Lazio Ducks, costrette a rinunciare al bowl, quando manca una sola giornata alla fine della stagione regolare.

In Seconda Divisione, scintille nel Girone A, dove gli Heroes Milano staccano i Pirates Savona in classifica, forti della vittoria di misura nello scontro diretto e della sconfitta dei savonesi per un solo punto nel derby ligure contro i Predatori GdT.

Nel Girone B, weekend di sole vittorie per Angels Pesaro e Thunders Trento, con i pesaresi che continuano la loro marcia apparentemente inarrestabile verso la perfect season. Molto bene anche gli Hogs Reggio Emilia, alla prima stagione in Seconda Divisione: per loro 5 vittorie su 6 partite disputate ma terzo posto complessivo nel Girone B, che significa ad oggi esclusione dai playoff.

Nel Girone C, esordio perfetto degli Elephants Catania che chiudono con un Perfect Bowl la giornata e arrivano a ridosso degli Eagles United, ancora una volta imbattuti e saldamente al comando del Girone. Benissimo anche l’altra formazione catanese, i Liotri, che si dimostrano matricola terribile e portano a casa 3 delle 4 partite disputate, perdendo di un solo TD contro gli Eagles dopo un match combattutissimo.

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/ e in allegato.

Ph. Credits: Alessandro Faggioli