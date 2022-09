Fidaf. Nuove disposizioni ministeriali e calendari gare

Partite a porte chiuse in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ecco cosa cambia il prossimo weekend, in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1/3/2020, concernente specifiche del DL 23/2/2020 Nr. 6, e con particolare riferimento all’Art. 2, comma 1, Lettera A, si dispone che le seguenti gare previste per il prossimo weekend (7-8 marzo):

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE

Seamen Milano vs Guelfi Firenze

Rhinos Milano vs Panthers Parma

SECONDA DIVISIONE

Islanders Venezia vs Bengals Brescia

Braves Bologna vs Gorillas Varese

Vipers Modena vs Hammers MB

Redskins Verona vs Saints Padova

Frogs Legnano vs Aquile Ferrara

Cavaliers Castelfranco vs Mastiffs Canavese

Pirates Savona vs Skorpions Varese





CIF9

Doves Bologna vs Alligators Rovigo

Buccaneers Comacchio vs Titans Romagna

Mexicans Pederobba vs Thunders Trento

Hurricanes Vicenza vs Ravens Imola

Siano disputate a porte chiuse .

La partita Wolverines Piacenza vs Blue Storms Busto Arsizio (CIF9) è posticipata al weekend del 28-29 marzo.

Quanto sopra, salvo ulteriori e più restrittive misure rispetto al DPCM sopra citato.

Tutte le altre gare del weekend del 7-8 marzo sono da ritenersi regolarmente schedulate.

Si ricorda altresì che, sempre in base al DPCM di cui sopra, sono vietate tutte le trasferte organizzate per i tifosi provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in tutte le altre regioni per assistere ad eventi e manifestazioni sportive.