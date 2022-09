Fidaf. Positivo incontro con il ministro Spadafora

Il Ministro dello Sport e delle Politiche Sociali, On. Vincenzo Spadafora, ha incontrato ieri pomeriggio, in videoconferenza, i Presidenti delle Discipline Sportive Associate, garantendo massima attenzione alle istanze presentate.

Il Presidente della FIDAF, On. Prof. Leoluca Orlando, ha partecipato ieri pomeriggio all’incontro in videoconferenza con il Ministro dello Sport e delle Politiche Sociali, On. Vincenzo Spadafora, dedicato alle Discipline Sportive Associate. Tante le esigenze esposte, tra le quali l’assoluta necessità dell’applicazione di nuovi criteri per la distribuzione delle risorse che lo Stato, attraverso la società Sport e Salute SpA, mette a disposizione dello sport italiano, senza distinzioni tra DSA e FSN (Federazioni Sportive Nazionali), applicando criteri che garantiscano parità di trattamento per le due componenti, entrambe parte costituente del CONI, come da Art. 1 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Ministro ha garantito la massima attenzione alle istanze, comunicando di aver già autorizzato l’anticipazione del contributo 2020 alle Federazioni e di concordare sulla possibilità di concedere alle stesse la possibilità di utilizzare il 5% del contributo, destinato all’iniziativa “Sport di Tutti”, per le attività sportive scolastiche.

Per quanto attiene la necessità di sostenere l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, il Ministro ha confermato che nei prossimi giorni l’Istituto per il Credito Sportivo emanerà le istruzioni per consentire alle ASD l’accesso al finanziamento di euro 25.000 a tasso zero.

Inoltre ha comunicato che sono all’attenzione del Governo misure volte ad intervenire a favore delle ASD per i canoni di locazione e per le utenze energetiche, che dovrebbero essere inserite nella legge di conversione del decreto “Cura Italia” del 17.03.2020.

Per la ripresa delle attività sportive il Ministro ha fatto presente che è in attesa delle indicazioni richieste per il tramite del CONI alle singole federazioni per valutare il livello di rischio di contagio. La FIDAF, attraverso gli organi preposti, ha già provveduto all’invio del questionario in oggetto.

Le DSA esprimono la massima soddisfazione derivante dall’incontro, avendo trovato nel Ministro un interlocutore attento e sensibile alle istanze del mondo sportivo.

