Fidaf. Quarta giornata campionati Tackle Junior

Tre le partite in programma nel weekend, valide quali quarta giornata dei Campionati U17 e U20 tackle. Pubblico non ammesso, nel rispetto del nuovo DPCM.

Sono tre gli incontri previsti nel weekend, uno in Under 17 e due in Under 20, per una Week 4 letteralmente ‘martoriata’ dai rinvii Covid-dipendenti.

In entrambe le categorie, in campo i Giaguari Torino, dopo due settimane di stop e a punteggio pieno sia in U17 che in U20. Sarà derby piemontese in U17, contro i Blitz Balangero che avevano ben impressionato contro i Seamen lo scorso 10 ottobre, a discapito della sconfitta subita. In U20, cercheranno finalmente di debuttare i Vipers Modena, che in casa, sabato sera, riceveranno i Barracudas Venezia, matricole di questo Campionato. Domenica, alle 14,00, scontro tra felini in quel di Bergamo, con i Lions che ricevono i Giaguari per la partita di esordio in campionato della formazione U20 orobica.

Questo il programma:

CAMPIONATO U17

Sabato, 31 ottobre

Giaguari Torino vs Blitz Balangero h. 15.00

CAMPIONATO U20

Sabato 31 ottobre

Vipers Modena vs Barracudas Venezia h. 19.00

Domenica, 1 novembre

HVM Lions Bergamo vs Giaguari Torino h. 14.00

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx

Si ricorda che, in base alle nuove restrizioni emesse con il DPCM dello scorso 24 ottobre, tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse e in assenza di pubblico.





Ph. Credits: @Monica Audoglio Photography