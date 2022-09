Fidaf. Risultati Coppa Italia Flag 22 marzo 2021

Refoli, Red Tigers e Arona 65ers a punteggio pieno dopo la prima giornata. Buon gioco e tanti punti segnati sia a Torino che a Marina di Ravenna e Latina.

Ancora un bel weekend di flag football per gli atleti senior, che a Torino, Marina di Ravenna e Latina hanno dato vita al primo dei 3 Bowl validi ai fini dell’assegnazione della Coppa Italia.

Si è segnato tanto, su tutti i campi, con l’atteso divario tra le squadre di Prima e Seconda Divisione ma con un livello tecnico che è comunque, generalmente, cresciuto in tutta Italia.

La classifica, unificata, vede attualmente in testa i Refoli Trieste, seguiti dai Red Tigers Ortona e dagli Arona 65ers, Campioni in carica (che hanno però giocato una partita in meno). Il ranking tiene conto sia del numero di partite vinte e/o perse, che della differenza tra punti segnati e punti subiti e, tra le sei prime posizioni troviamo anche gli Hunters Roma, i Warriors Bologna e gli Hedgehogs Boschetto.

Ricordiamo che la formula prevede che al termine della fase a gironi, le 12 squadre attualmente suddivise in due gironi saranno raggruppate in un unico ranking e le prime 6 accederanno alle finali, previste per domenica 6 giugno con sede ancora da definire.

Seconda tappa, il prossimo 18 aprile a Marina di Ravenna (Girone Nord) e Roma (Girone Sud).

Risultati e classifica completa: https://www.legaliff.it/