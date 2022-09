Fidaf. Terza giornata campionato prima divisione

Week 3 per la Prima Divisione, che nel weekend scenderà in campo ad Ancona, Bologna e Parma. Dopo 2 settimane, è già caccia ai Panthers, che guidano la classifica e che Domenica ospiteranno i Guelfi, chiamati all’immediato riscatto dopo l’infelice esordio contro i Seamen. Marinai in trasferta a Bologna, dove all’Alfheim Field li attendono i Warriors.





Il Campionato di Prima Divisione si appresta, nel weekend, a vivere la sua terza giornata di Regular Season e, come sempre, non mancano gli spunti di grande interesse.

Dopo il turno di riposo, i Dolphins sono chiamati alla prova Rhinos, con Milano che arriva dalla bella e combattuta sfida contro la capolista Panthers. Rhinos sconfitti, ma usciti dall’incontro con diverse certezze in più, tante delle quali legate ai due import, il QB Giovanni Rescigno e il WR Jason Sharsh, entrambi già leader delle statistiche di Prima Divisione quanto a yard di lancio e ricezione. Per contro, i Dolphins avevano ottimamente esordito contro i Ducks, hanno riposato un turno e giocheranno in casa, seppur privi come tutti del pubblico. Si gioca sabato alle 18.00 e gli ingredienti per un menù decisamente ricco ci sono tutti!

Sempre sabato, e alle 18:00, i Warriors ricevono in casa i Seamen, ospiti quanto mai temuti dopo la bella partita giocata a Firenze la scorsa settimana. I bolognesi, che non vincevano in casa dal lontano 2016, però, hanno dimostrato lo scorso weekend di essere squadra solida, capace pure con un solo import di tenere bene il campo in ogni reparto e sarà interessante verificarne la tenuta contro la ‘corazzata’ milanese.

Dopo la convincente vittoria contro i Rhinos e con il primo posto in classifica in cassaforte, i Panthers ricevono in casa i Guelfi, chiamati al pronto riscatto dopo l’opaca prestazione della scorsa settimana. Certo, esordire contro i Seamen non è mai facile, se poi hai una squadra praticamente ‘nuova’ e con un Head Coach arrivato in sideline da pochissimo e per la prima volta operativo al di fuori degli Stati Uniti…beh, di attenuanti i fiorentini ne hanno avute parecchie. Il Campionato 2021, tuttavia, consente pochissimi passi falsi e contro Parma i Guelfi dovranno assolutamente dimostrare molto di più di quanto visto sabato scorso.

Ancora una volta, tutte e tre le squadre che giocheranno in casa garantiranno la diretta streaming delle partite e a loro va il nostro GRAZIE, in attesa di poter tornare presto ad applaudirle dal vivo. Al netto dei link qui di seguito postati, vi invitiamo a collegarvi alla web app federale Gameday ( https://gameday.fidaf.org/), dove troverete accanto a ciascuna partita l’icona della TV per il link diretto allo streaming, oltre ai risultati LIVE.

Questo il programma ufficiale:

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE – WEEK 3

Sabato 24 aprile

Ore 18:00 Dolphins Ancona vs Rhinos Milano Diretta streaming: https://youtu.be/FqJqka_TaWk oppure https://www.twitch.tv/anygivensunday_it

Ore 18:00 Warriors Bologna vs Seamen Milano Diretta streaming: https://www.twitch.tv/warriorsbologna

Domenica 25 aprile

Ore 15:00 Panthers Parma vs Guelfi Firenze streaming (link diretto su Gameday*)

Ph. Credits: @Giulio Busi