Fidapa e AMI uniscono le forze: il 25 maggio, a Tropea la Veleggiata per l’Ambiente 2025

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il mare come alleato, la vela come simbolo, l’ambiente come missione. È con questo spirito che torna a Tropea la Veleggiata per l’Ambiente, giunta alla sua terza edizione. L’evento, che prenderà il via alle ore 10 al Porto della "Perla del Tirreno" è promosso da Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari) – Sezione di Tropea e da Ambiente Mare Italia (AMI) – Delegazione Cosenza-Tropea, con il prezioso supporto di istituzioni, scuole, associazioni e imprese locali. La manifestazione si propone come un autentico richiamo alla responsabilità collettiva.

Il messaggio lanciato da Ambiente Mare Italia è tanto semplice quanto potente: «Proteggi oggi ciò che appartiene al domani. La Terra è nelle nostre mani». Un invito a superare la miopia del presente e a guardare oltre l’orizzonte, per agire prima che sia troppo tardi. La tutela del mare non è solo una battaglia ecologica, ma un imperativo per difendere la nostra identità, l’economia, la salute e la bellezza che ci circonda.

La Veleggiata si muove infatti nel solco di una profonda consapevolezza: il mare parla con ogni onda inquinata, ogni tartaruga spiaggiata, ogni baia violata dall'incuria. Per questo, la manifestazione è molto più di un evento sportivo: è un impegno concreto, un vento di cambiamento che soffia da Tropea verso un futuro più verde e condiviso. Cruciale è la sinergia costruita con le istituzioni e le realtà del territorio, che rende possibile un cambiamento autentico e duraturo. Accanto alla storica alleanza con Fidapa, AMI sta allargando la rete di collaborazioni coinvolgendo Comuni, consorzi, associazioni culturali, enti sportivi e cittadini.

Il cuore della sfida è l’educazione delle nuove generazioni. Proprio ai giovani è rivolta la scommessa più importante. Ambiente Mare Italia investe nella loro formazione attraverso progetti educativi mirati, convinta che solo chi sviluppa un legame profondo con il proprio territorio sarà disposto a difenderlo con passione e senso di responsabilità. La presenza del mondo scolastico alla terza edizione della Veleggiata per l'Ambiente è infatti ampia e qualificata, così come quella del settore sportivo, che condivide con la vela valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e l’amore per la natura.

A guidare l’edizione 2025 saranno Domenica Pontoriero, presidente della sezione Fidapa di Tropea, ed Elena Pistilli, presidente della delegazione AMI Cosenza-Tropea e già presidente Fidapa di Cosenza. A portare il saluto delle istituzioni saranno Fiammetta Perrone, già presidente nazionale di Fidapa BPW Italy, Nicolantonio Cutùli, dirigente scolastico dell’Istituto “Pasquale Galluppi” di Tropea, Tino Scopelliti, presidente del CONI Calabria, Giuseppe Mendicino, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria, nonché membro del comitato tecnico AMI della Delegazione di Cosenza-Tropea, e Francesco Rotolo, amministratore della Consulta delle Associazioni di Tropea e cofondatore della stessa.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di protagonisti del mondo della vela e dell’educazione ambientale. Le giornaliste veliste Nicoletta Pederzoli e Simona Fiandri, inviate della storica rivista nautica Bolina (web magazine dal 2023), porteranno la loro esperienza diretta di navigazione e divulgazione. A parlare di biodiversità e tutela marina interverrà Giovanni Parise, presidente della Caretta Calabria Conservation, impegnato in prima linea nella salvaguardia delle tartarughe marine.

A sostenere l’evento c’è una fitta rete territoriale che comprende il Vela Club Tropea, con il costante impegno di Sabatino La Torre, la Lega Navale di Tropea e Palmi, il Club Unesco di Tropea, la Pro Loco, la Consulta delle Associazioni locali e la Congrega dei Bianchi di San Nicola. Accanto a loro, l’associazione Mare Pulito Bruno Giordano rappresentata da Francesca Mirabelli e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria. Diverse anche le realtà imprenditoriali e i partner che, a livello locale, hanno deciso di sostenere attivamente il progetto.

Il valore dell’evento è rafforzato dalla partecipazione delle sezioni Fidapa di Acri, Catanzaro, Cosenza, Paola, Piana di Palmi, Rende, Valle del Savuto e Vibo Valentia, che testimoniano la forza e la coesione di una rete femminile impegnata a promuovere un cambiamento culturale diffuso, nelle coscienze e nei comportamenti quotidiani.

Significativa anche la presenza di esponenti del mondo scolastico e sportivo come Tilde Vallone, docente di Scienze Motorie e Sportive, Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela, Salvatore Cropanise, segretario dell’Osservatorio Regionale per lo Sport e fiduciario CONI per la provincia di Cosenza, Santino Mariano, coordinatore regionale dell’Ufficio Educazione Motoria dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Laura Manno, referente provinciale per Vibo Valentia, e Maria Marino, rappresentante dell’Unità di Missione del PNRR Scuola.

La presidente della delegazione Cosenza-Tropea di Ambiente Mare Italia e past presidente Fidapa di Cosenza, Elena Pistilli, ha sottolineato il valore multidimensionale dell’evento: «Ambiente Mare Italia non si occupa soltanto di mare, ma abbraccia a 360 gradi tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Questa veleggiata è il simbolo di un impegno più ampio, che va dalla divulgazione alla consapevolezza, dalle coste alle montagne. Sono particolarmente felice per la partecipazione dell’Istituto “Galluppi” di Tropea: la presenza degli studenti è fondamentale, perché il cambiamento inizia proprio da loro, dai giovani. Un ringraziamento speciale va alla sezione Fidapa di Tropea, che anche quest’anno ha creduto fortemente in questa iniziativa».

Domenica Pontoriero, presidente della sezione Fidapa di Tropea, dichiara: «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Elena Pistilli per aver condiviso con noi questa straordinaria iniziativa, nata da un protocollo d’intesa stipulato con lungimiranza nel febbraio 2022 dall’allora presidente nazionale Fidapa, Fiammetta Perrone, e dal presidente Ami, Alessandro Botti, e riconfermato nel dicembre 2023 dall’attuale presidente, Concetta Corallo. Un’alleanza solida, fondata su una visione comune: promuovere una cultura della responsabilità ambientale che ponga al centro la tutela del nostro mare e del territorio. Non c’è bellezza senza sostenibilità ambientale. In particolare, si deve cercare di aumentare il grado di consapevolezza degli operatori del settore, dei turisti, di tutti, far comprendere l’importanza di comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, con specifico riferimento al contrasto del malcostume che determina l’abbandono sulle spiagge dei rifiuti. Ogni azione per proteggere l’ambiente marino contribuisce a garantire alle future generazioni l’eredità preziosa di un ambiente sano, pulito e migliore».

Protagonisti in mare saranno gli armatori e i soci della Lega Navale di Tropea e del Vela Club Tropea, custodi appassionati di una tradizione che coniuga sport e impegno civile. Le loro barche, che solcheranno le acque in questa giornata simbolica, rappresentano un gesto concreto di cittadinanza attiva e di rispetto verso l’ambiente. Ogni vela issata sarà un messaggio visibile di tutela, ogni onda attraversata un richiamo a una maggiore consapevolezza.

La Veleggiata per l’Ambiente 2025 è molto più di una semplice traversata marina. È un atto d’amore per la Terra, un gesto corale che nasce dal cuore del Mediterraneo e si spinge oltre, come vento buono verso un futuro più giusto, più verde, più condiviso. La Terra non ci appartiene, è un’eredità fragile e preziosa che dobbiamo custodire per chi verrà dopo di noi. Il mare ci unisce, ci parla e ci chiede di agire. È tempo di rispondere, di salpare con passione, responsabilità e coraggio.

Ufficio Stampa Ambiente Mare Italia Calabria Denise Ubbriaco