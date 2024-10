Fiera d’autunno e Sagra della patata: la sindaca Succurro celebra il cambiamento sociale ed economico di SGF

San Giovanni in Fiore, migliaia di turisti e residenti alla Fiera d'autunno e alla Sagra della patata, la sindaca Succurro: L'immagine del cambiamento sociale ed economico della città

«Sabato e domenica scorsi, San Giovanni in Fiore è stata inondata di turisti e visitatori, giunti per la Fiera d’autunno e la Sagra della patata, cui hanno partecipato anche migliaia di adulti, bambini e intere famiglie residenti in città». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «È l’ennesima riprova del cambiamento degli ultimi anni: grazie alla programmazione di iniziative di forte richiamo in tutte le stagioni, la città è diventata meta turistica gettonata: per l’Abbazia florense e l’antico centro storico, il fascino di Gioacchino da Fiore, i musei sempre aperti, le gare sportive di interesse nazionale, la rinascita di Lorica, gli eventi culturali ed enogastronomici di primo livello e la capacità delle imprese locali di intercettare questa trasformazione dal notevole impatto economico».

«Alla sua prima edizione, la Fiera d’autunno – continua Succurro – è stata un successo assoluto in termini di presenze e gradimento, anche per la gestione ordinata del traffico veicolare. Piena di giovani, ragazzi, bimbi e persone di ogni età, la Sagra della patata ha confermato che l’isola pedonale di via Roma, in cui si è tenuto l’appuntamento, è ormai il cuore pulsante della città, un’agorà viva che primeggia sullo spazio virtuale, il luogo di incontro fra generazioni e il punto di riferimento per lo svago dei sangiovannesi, che hanno acquisito nuove abitudini e non si spostano più fuori, in massa, per lo shopping del fine settimana. È un grande risultato, sociale ed economico, frutto di una coraggiosa sfida politica che conduciamo sin dall’inizio del nostro mandato e del rapporto di proficua collaborazione che abbiamo costruito con associazioni del posto e operatori turistici».

«Per tanto tempo, la città si era chiusa in se stessa e all’esterno aveva dato tutt’altra immagine. Ora – conclude la sindaca Succurro – viviamo una realtà diversa, positiva e incoraggiante, di esempio anche per altri territori».