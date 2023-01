Golden Globe 2023. Ecco tutti i premiati... vince come film e regia "The Fabelmans", tra gli attori vince Austin Butler-Elvis

Ecco tutti i premiati....vince il golden globe come film e regia "The Fabelmans", tra gli attori vince Austin Butler-Elvis, come miniserie "The White Lotus", niente da fare per Mercoledì (Wednesday) e per i sequel di Top Gun e Avatar, questi ultimi due papabili protagonisti agli Oscar (?)...curiosita' tra gli attori (divisi tra cinema e quello che una volta era "tv" ora piattaforma):

Vincono... Golden Globe 2023



In breve prima della lista premiati



Un'edizione piena di star anche tra i registi come Spielberg che porta a casa con il suo "The Fabelmans" il Golden Globe come Miglior film drammatico e Migliore regia



Inserito "curiosamente" nella categoria "commedia" vince il il Golden Globe "Gli spiriti dell'isola" come Miglior film commedia, Migliore sceneggiatura e a a Colin Farrell come Migliore attore per un film commedia



"Elvis" porta a casa il premio a Austin Butler come Migliore attore per un film drammatico



Tra le attrici e gli attori premiati per il cinema : Cate Blanchett–Tár, Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once, per la "tv" premiati Kevin Costner, Zendaya, Amanda Seyfried e molti altri.



Niente da fare per Lady Gaga, Taylor Swift e Rihanna a vincere per la canzone è il film indiano..



Come miniserie vince The White Lotus, Abbott Elementary batte Mercoledì (Wednesday)



"Sconfitti" ai Golden Globe ma papabili protagonisti agli Oscar Top Gun: Maverick e Avatar - La via dell'acqua



###







Ecco tutti i premiati





Miglior film drammatico

The Fabelmans di Steven Spielberg



Miglior regista

Steven Spielberg – The Fabelmans



####



Miglior film commedia o musicale

Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh



Migliore sceneggiatura

Martin McDonagh – Gli spiriti dell'isola



####



Migliore attore in un film drammatico

Austin Butler – Elvis



####



Migliore attrice in un film drammatico

Cate Blanchett – Tár



####



Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever



####



Migliore attrice in un film commedia o musicale

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once



Migliore attore non protagonista

Jonathan Ke Quan - Everything Everywhere All at Once



####



Migliore colonna sonora originale

Justin Hurwitz – Babylon



####



Migliore canzone originale

Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj) - RRR



####



Miglior film in lingua straniera

Argentina, 1985, regia di Santiago Mitre (Argentina)



####



Miglior film d'animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro, regia di Guillermo del Toro



####



Per la "tv"





Migliore attore in una serie drammatica

Kevin Costner - Yellowstone



####



Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya - Euphoria



####



Migliore attrice in una miniserie o film televisivo

Amanda Seyfried - The Dropout



####





Migliore attore in una serie commedia o musicale

Jeremy Allen White - The Bear



####



Migliore attore in una miniserie o film televisivo

Evan Peters - Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer



####



Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Paul Walter Hauser - Black Bird



####





Migliore attrice non protagonista in una serie

Julia Garner - Ozark



####



Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Quinta Brunson - Abbott Elementary



Migliore attore non protagonista in una serie

Tyler James Williams - Abbott Elementary



Miglior serie commedia o musicale

Abbott Elementary



####



Miglior serie drammatica

House of the Dragon



####



Miglior miniserie o film televisivo

The White Lotus



Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Jennifer Coolidge - The White Lotus



####



Golden Globe alla carriera

Eddie Murphy



Golden Globe alla carriera televisiva

Ryan Murphy



####





Ora si attende la notte degli Oscar



Le candidature saranno annunciate il 24 gennaio 2023.



Già consegnati a novembre: Il Premio umanitario Jean Hersholt a Michael J. Fox e l'Oscar onorario a Peter Weir, Euzhan Palcy e Diane Warren



La 95ª edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 12 marzo 2023 e verrà presentata da Jimmy Kimmel che torna alla conduzione del celebre evento per la terza volta dopo le edizioni del 2017 e 2018 SHOW MUST GO ON...

( Cinemotore )