Finanziamenti da record per il nuovo ospedale di Catanzaro: Il sindaco Fiorita invita alla concertazione per evitare scontri come a Cosenza

I finanziamenti per il nuovo ospedale di Catanzaro. Fiorita: “bene, anzi benissimo i 322 milioni, ma si evitino bracci di ferro sulla localizzazione come sta avvenendo a Cosenza”

“Bene, anzi benissimo i 322 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale di Catanzaro, ma si evitino guerre o bracci di ferro per la localizzazione come sta accadendo a Cosenza. Al presidente Occhiuto e al presidente del Consiglio Regionale Mancuso dico solo che questa importante occasione non deve essere sprecata e pertanto solo dalla concertazione possono venire soluzioni nell’interesse della città e dei cittadini. Ogni valutazione urbanistica spetta al Comune e sono certo che la Regione e l’Ufficio del Commissario – che coincidono con la stessa persona del presidente Occhiuto – intavoleranno con noi una discussione seria e approfondita.





Una somma così rilevante va utilizzata al meglio e noi, intanto, diciamo che ogni ipotesi progettuale dovrà tenere conto del futuro dell’ospedale Pugliese, che certamente non potrà essere smantellato. Le ipotesi in campo sono tante e andranno discusse con il massimo dell’attenzione e con l’ausilio di pareri tecnici assolutamente affidabili. Faccio un esempio: se si dovesse decidere la localizzazione dei nuovi spazi a Germaneto, parallelamente dovrà essere decisa la destinazione futura del Pugliese che, per quanto ci riguarda, dovrà sempre avere una funzione sanitaria di livello, tipo Casa della Salute.





Oppure si opterà per ottimizzare anche gli spazi del Pugliese, dotandolo anche di parcheggi e pista per l’elisoccorso, oltre che ampliare quelli del Mater Domini. Insomma, si tratterà di sviluppare un grande lavoro e il Comune si farà trovare pronto. Conto, già subito dopo la pausa estiva, di avviare da un lato l’interlocuzione con il presidente Occhiuto e dall’altro aprire una discussione in Consiglio Comunale. Ripeto: se eviteremo gli scontri che si stanno verificando a Cosenza sulla localizzazione, potremo procedere con rapidità e certezza lungo la strada della costruzione della grande Azienda universitario-ospedaliera del Capoluogo”.

Nota del sindaco, Nicola Fiorita