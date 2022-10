Finanziamento asilo nido: continuano ad arrivare risultati dall'amministrazione Paone

MAIDA, 28 OTT. - Continuano ancora ad arrivare risultati grazie all’amministrazione Paone. Altra bella notizia per il Comune di Maida. Finanziato il progetto di fattibilità tecnico-economico approvato dalla precedente amministrazione guidata da Salvatore Paone con delibera di giunta nr.140 del 25.05.2022, per un importo complessivo di 820.800 euro. Nuovo risultato quindi, ancora una volta frutto del lavoro della precedente gestione, questa volta al servizio di famiglie e bambini di Maida e del comprensorio.

Il progetto è finanziato con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Il luogo indicato per la nuova costruzione è in loc. Curta.

Soddisfazione ancora una volta espressa da Salvatore Paone (capogruppo in consiglio comunale di Libertà è Partecipazione) “l’arrivo di queste nuove risorse è frutto solo e unicamente della programmazione amministrativa precedente, dell’impegno, caparbietà e passione che abbiamo messo nel raggiungere risultati a vantaggio dell’intera comunità. Voglio ancora una volta ringraziare in maniera particolare i tecnici che hanno seguito sin dall’inizio il progetto. Un grazie di cuore alla dott.ssa Carmen Santagati che ha coordinato l’iter procedurale, al tecnico incaricato Ing. Giuseppe Conace, oltre al valido e prezioso apporto dell’Ing. Luciano Paone e del Rup Francescantonio Michienzi. La professionalità da loro dimostrata sin dall’inizio, fino a fornire i recenti chiarimenti al ministero, ha permesso che il piano originario venisse approvato nella sua interezza.”

Queste risorse si aggiungo ai 150.000 euro di fondi Pnrr già ottenuti dal Comune di Maida sempre dalla precedente gestione amministrativa, destinati alla digitalizzazione delle procedure degli uffici e servizi per i cittadini e che erano stati ufficializzati già nei mesi scorsi.

Questa bella notizia darà ora la possibilità al Comune di Maida di potenziare servizi per famiglie e bambini. Il prossimo passo che gli uffici dovranno fare sarà quella di avviare tutte le procedure per l’affidamento e aggiudicazione dei lavori che dovrò avvenire inderogabilmente entro il 31 marzo 2023.