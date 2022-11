Finanziato con il PNRR al Comune di Marcellinara un Centro Polifunzionale per le famiglie

Firmato l’accordo di concessione con il Ministero dell’Istruzione per 950mila euro. Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Realizzeremo un Polo dell’Infanzia unico nel suo genere, promuovendo i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

E sono altri 950mila euro. Il Comune di Marcellinara, dopo il finanziamento per la costruzione dell’asilo nido comunale, continua ad intercettare risorse importanti che derivano dalla partecipazione ai bandi ministeriali, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): questa volta riguarda un’infrastruttura sociale strategica che sarà di supporto per le famiglie e tutta la comunità.

Si tratta, infatti, della riconversione della scuola dell’infanzia di Piazza San Nicola in un moderno Centro polifunzionale per le famiglie. L’accordo di concessione di finanziamento è stato, infatti, sottoscritto dal Sindaco Vittorio Scerbo e dal Direttore Generale dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione.

“Era nei nostri programmi ed abbiamo raggiunto l’obiettivo – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo nel commentare con soddisfazione l’ennesimo finanziamento ottenuto frutto di una seria programmazione del Comune del Centro dell’Istmo. L’immobile di Piazza San Nicola – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – era ormai in disuso e in stato di abbandono: con questo intervento altamente qualificante, anche dal punto di vista della sostenibilità energetica, lo restituiremo alla comunità e, soprattutto, realizzeremo un innovativo Polo dell’Infanzia, unico nel suo genere, collegato fisicamente con il costruendo asilo nido e la già presente scuola dell’infanzia. Il Centro andrà a svolgere, infatti, una importante funzione di welfare locale, che punta all’inclusione, alla coesione sociale, alla prevenzione dei rischi da devianza giovanile, al sostegno della funzione genitoriale”.

L’obiettivo, infatti, è quello di creare una struttura aggregativa, con servizi di supporto per bambini e famiglie, per favorire l’inclusione e prevenire dai possibili disagi che possono manifestarsi sia nella vita scolastica dei bambini che nelle famiglie, all’interno delle loro dinamiche quotidiane. L’intenzione è quella di creare una struttura di servizi, oggi non presente sul territorio comunale, in grado di aumentare la dimensione preventiva e di supporto grazie alla stretta collaborazione con la Scuola, in un’ottica di sistema interconnesso ed integrato scuole-famiglie.

Il progetto di riconversione della scuola dell’infanzia “San Nicola” in centro polifunzionale della famiglia, per un importo pari a 950mila euro, con recupero funzionale, adeguamento sismico, efficientamento energetico e adeguamento antincendio dell’immobile che ha, da sempre, rappresentato un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della comunità, è stato elaborato dall’Arch. Gioacchino Miriello e vede quale responsabile unico del procedimento l’Arch. Lorella Notaro. Il progetto prevede la realizzazione, all’interno dell’edificio, di un’area accoglienza con annesso sportello informativo, spazi espositivi, ludici e ricreativi, area laboratori, spazio sonno e allattamento per i più piccoli. Le azioni previste dal progetto fanno riferimento a quelle relative ai servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, e a quelle relative alle azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.