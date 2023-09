FISH Calabria, question time per il nuovo anno scolastico

Il question time - In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, FISH Calabria, in seno al progetto Inform@bility, propone un incontro dedicato agli alunni con disabilità e alle loro famiglie. “Con l’auspicio di dare un sostanziale aiuto in campo informativo” ha dichiarato Nunzia Coppedé, presidente di FISH Calabria, “abbiamo organizzato un question time con esperti del settore che possano dare risposte chiare ad alunni e genitori”. Si tratta dell’appuntamento “Bentornata scuola”, previsto per il prossimo 11 settembre dalle ore 17 alle ore 19 sulla piattaforma ZOOM dell’associazione seguendo il link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcO-srTsqHdZUM_jvPaX2Z1qhEjhPvLfU#/registration.

Gli esperti - Il question time “Bentornata scuola” è stato pensato per dare la possibilità ad alunni con disabilità, alle loro famiglie ma anche ai docenti interessati di esprimere dubbi e incertezze ad esperti in grado di chiarire tutti gli aspetti del rientro a scuola. Inclusione e diritti devono andare di pari passo con l’informazione, la chiarezza e la trasparenza: per tale ragione FISH Calabria ha invitato l'avvocato Salvatore Nocera, presidente dei Garanti FISH ETS ed Esperto in inclusione scolastica degli alunni con disabilità, e la professoressa Michela Cimmino, Vice presidente OPIS “Antonio Saffioti” - Lamezia Terme (CZ). Nocera e Cimino, insieme a Nunzia Coppedè, raccoglieranno le domande dei partecipanti e daranno consigli che si spera siano utili per tutti.

L’augurio di FISH Calabria - L’augurio di FISH Calabria è che questo appuntamento possa dare soluzioni e risposte in materia di scuola, disabilità e inclusione. “Il rientro a scuola è un momento cruciale per tutti gli studenti, soprattutto per le famiglie di alunni con disabilità, pertanto il nostro augurio è che questo anno scolastico possa iniziare e proseguire nel pieno rispetto dei diritti e delle necessità di tutti”, ha sottolineato Coppedè. All’auspicio della presidente si unisce l’intera squadra delle associazioni dell’Ats con cui FISH Calabria sta realizzando il progetto Inform@bility: Associazione Prader Willi, Associazione La Spiga ODV e Coordinamento Regionale Alogon.