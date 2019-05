Fisico nucleare tetraplegico Fulvio Frisone aggredito in casa. Sua vita film 'Il figlio della luna'

CATANIA, 11 MAGGIO - Fulvio Frisone, il fisico nucleare catanese con forte disabilità, è stato picchiato nella sua abitazione. Per l'aggressione subita ha presentato una denuncia ai carabinieri di Catania. Lo rende noto il suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera, che parla di un atto "inaudito" nei confronti di una persona "affetta da tetraparesi spastica con distonie ed è quindi costretto su una sedia a rotelle, parla a fatica, non può mangiare e muoversi da solo". La vita di Fulvio Frisone è stato al centro del film Tv 'Il figlio della luna' andato in onda su Raiuno nel febbraio del 2007.

Fonte immagine (Brevenews)