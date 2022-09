Flag football: a Roma il final Bowl di seconda divisione

Il flag football in versione senior tornerà in campo questo weekend, a Roma, per concludere il Campionato di Seconda Divisione, interrottosi proprio sul più bello, ovvero con la disputa del Final Bowl, lo scorso ottobre. Ecco le squadre in gara.

Terminerà nel weekend il tormentato Campionato Italiano di Seconda Divisione di Flag Football, interrotto lo scorso ottobre proprio alla vigilia dell’atto finale. Il Final Bowl che assegna il titolo 2020 si giocherà a Roma, presso lo Sporting Club Ostiense, e vedrà scendere in campo 7 squadre divise in due mini-gironi, in base al ranking della stagione regolare:

Girone A: Elephants Catania, Heroes Milano, Angels Pesaro, Liotri Catania

Girone B: Thunders Trento, Pirates Savona, Minotaurs Torino

Ogni squadra affronterà le avversarie del proprio girone e, al termine della prima fase, verrà stilato un nuovo ranking per le posizioni da 1 a 7. La prima classificata del ranking accederà alle semifinali valevoli per le posizioni 1-4 del campionato di seconda divisione, mentre i

rimanenti team si affronteranno in 3 Wild Card Match. I Team che vinceranno i Wild Card Match accederanno alle semifinali, dove la squadra con il peggior ranking sarà abbinata alla 1^, mentre i team perdenti andranno a comporre un girone a 3 per le posizioni 5 – 7 del ranking finale. Le squadre vincenti nelle semifinali 1-4 disputeranno la finale per il 1° - 2° posto mentre le squadre perdenti nelle semifinali disputeranno la finale per il 3° - 4° posto.

Verranno promosse in Prima Divisione le prime 3 squadre del Ranking Finale di Seconda Divisione.

Si comincia sabato mattina alle 10:40 e questo è il programma:

10:40 Heroes Milano vs Angels Pesaro

12:00 Pirates Savona vs Minotaurs Torino

12:00 Elephants Catania vs Liotri Catania

13:20 Thunders Trento vs Minotaurs Torino

13:20 Heroes Milano vs Liotri Catania

14:40 Thunders Trento vs Pirates Savona

14:40 Angles Pesaro vs Elephants Catania

16:00 Elephants Catania vs Heroes Milano

16:00 Angels Pesaro vs Liotri Catania

L’evento, organizzato in collaborazione con la LIFF (Lega Italiana Flag Football), sarà a porte chiuse, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid 19.

In bocca al lupo a tutti i team!