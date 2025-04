Floridia, domenica la presentazione di “Vita di Norina. Una donna del secolo scorso”, la nuova opera letteraria di Stefania Germenia

Si terrà domenica 27 aprile alle 17:30, nell’Aula consiliare di Floridia, la presentazione della nuova opera letteraria di Stefania Germenia: "Vita di Norina. Una donna del secolo scorso" (Algra editore).

Converserà con l'autrice il critico cinematografico Renato Scatà.

L'evento sarà animato dal reading dell'attore Ettore Signorelli e da momenti musicali a cura della musicista Lucia Basile.

"Vita di Norina. Una donna del Novecento" racconta la storia di Norina Brenna, floridiana ma di natali calabresi, di umili origini che, nonostante le difficoltà, ha trasformato le avversità in opportunità.

Cresciuta in una famiglia povera e patriarcale, Norina abbandonò la scuola a dieci anni per lavorare.

A diciassette anni rifiutò un matrimonio combinato e si trasferì in Sicilia, iniziando una nuova vita.

Durante la Seconda guerra mondiale, lottò per la sopravvivenza della sua famiglia e negli anni '60 emigrò negli Stati Uniti, dove sviluppò le sue capacità imprenditoriali.

Tornata in Italia, visse fino a novantanove anni, circondata dall'affetto dei suoi cari.

La sua vita è un esempio di resilienza e forza, rappresentando la microstoria che si intreccia con la macrostoria.