Calcio PlayOff. Foggia vs Crotone: probabile formazione e dove seguire la partita in streaming

Dopo l'eccezionale impresa contro l'Audace Cerignola, il Foggia si prepara ad ospitare allo stadio Zaccheria il Crotone di Zauli. Il Foggia di Delio Rossi ha superato il Potenza nel secondo turno del girone e ha ottenuto una vittoria in rimonta contro l'Audace Cerignola, ribaltando il risultato del primo turno nazionale che era terminato con uno 4-1 a favore dell'Audace Cerignola. Ora affrontano il Crotone, la migliore squadra tra le seconde classificate. I rossoblù, allenati da Zauli, hanno concluso la stagione regolare con 80 punti e non sono riusciti a battere il Foggia nei due scontri diretti in campionato (1-0 all'andata, 1-1 al ritorno), né in Coppa Italia di Serie C, dove hanno subito una sconfitta casalinga per 2-0 segnata da Schenetti e Peschetola. Nonostante il divario di 19 punti in campionato, i calabresi si trovano ad affrontare una delle squadre più pericolose di questi playoff. Sarà una partita speciale per alcuni giocatori del Crotone, tra cui Gigliotti, Carraro, D'Ursi e Chiricò, che hanno vinto il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa di C con la maglia rossonera.

Dove vedere Foggia-Crotone La partita inizierà sabato 27 maggio alle 20:30. Il match sarà trasmesso in streaming su Eleven Sports e sarà disponibile anche in modalità on-demand su elevensports.com.

Probabili formazioni Foggia-Crotone Foggia (3-5-2): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Beretta. All. Rossi

Crotone (4-2-3-1): Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua, Vitale; Chiricó, Tribuzzi, D'Ursi; Gomez. All. Zauli

Arbitro: Mario Perri (Roma)

Il Calcio Foggia 1920 comunica che a partire dalle ore 16:00 di giovedì 25 maggio 2023 saranno posti in vendita i tagliandi per la gara playoff Foggia-Crotone, in programma sabato 27 maggio 2023 alle ore 20:30 presso lo Stadio Pino Zaccheria

Prezzi



INTERO*

TRIBUNA CENTRALISSIMA

€ 50,00

TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE

€ 35,00

TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE

€ 30,00

TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE

€ 25,00

TRIBUNA OVEST INF. LATERALE

€ 25,00

TRIBUNA EST

€ 18,00

CURVA SUD – CURVA NORD

€ 5,00



*Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

Si ricorda, inoltre che, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è previsto un maggior controllo nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento in corso – Fino alle ore 23:59 di venerdì 26 maggio, il diritto di prelazione sarà riservato ai soli abbonati della stagione 2022/2023, i quali conserveranno settore, fila e posto dell’abbonamento.

– La vendita libera sarà aperta parallelamente alla prelazione con termine alle ore 20:30 di sabato 27 maggio.

– Per i settori Curva Nord e Curva Sud la vendita libera partirà dalle ore 09:00 alle ore 20:30 di sabato 27 maggio 2023.

– Gli abbonati nei settori Tribuna Ovest Inferiore e Superiore potranno esercitare il diritto di prelazione su settore/fila/posto solo online, mentre nel punto vendita fisico si potrà effettuare la prelazione variando il posto a sedere.

PER EFFETTUARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SUL SITO WWW.VIVATICKET.IT SARÀ NECESSARIO INSERIRE, DOVE RICHIESTO, IL CODICE COMPOSTO DA 00000+NUMERO DI ABBONAMENTO RIPORTATO SUL RETRO DELLA TESSERA STAGIONALE (ESEMPIO: 000000123456). INSERIRE PER 5 VOLTE IL NUMERO 0 DAVANTI IL NUMERO ABBONAMENTO.

Modalità di vendita

Online e punti vendita (i botteghini dello stadio Comunale Pino Zaccheria resteranno chiusi) :

sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita:

Bar Tabacchi Il Migliore, Viale Aldo Moro, 135 – Apricena

Tabaccheria Roosevelt di Marinaro Antonio, Viale Roosevelt, 18 – Cerignola

Tabaccheria del Corso, Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola

Tabaccheria Dell’Angolo, Via Falcone, 66 – Cerignola

Bar Cocò, Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia

Bar Doc, Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia

Bar Tabacchi Gocce di Caffè, Via Guido D’Orso, 31 – Foggia

Punto Snai, Corso Giannone, 180 – Foggia

Punto Snai, Via Grassi, 27 – Foggia

Golden Cafè, Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia

Gran Caffè Cocozza, Corso Roma, 22 – Foggia

Gruppo Italiana Servizi Postali, Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia

Hailunder, Via Nannarone, 44-44/A – Foggia

Izi Play, Piazza Puglia snc – Foggia

Senza Confini Travel, Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia

Service.com, Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia

Planetwin 365, Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera

Rbc Network, Viale Raffaello snc – Lucera

Bar Impero, Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia

City Poste, Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo

Centro Poste e Spedizioni, Corso Umberto I, 47 – Orta Nova

Tabaccheria Giacomiello, Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova

Doppio Click, Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino

Elisontravel, Corso Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo

Tabaccheria Edicola Fulgaro, Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico

Bar Tabacchi Bernardo delle Vergini, Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo

Bar Tabacchi Caffetteria del Corso, Viale 2 giugno, 250 – San Severo

Tabaccheria Magaldi dal 1959, Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella

Tabaccheria Angelicchio, Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano

Snai Caffè, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste

19:00, si prega il gentile pubblico di recarsi agli ingressi con largo anticipo e di occupare il posto indicato sul tagliando acquistato utilizzando l’opportuno varco del proprio settore.

