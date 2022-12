Folgorato da una scarica elettrica, grave 42enne. Soccorso dal 118, l'uomo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso

VERCELLI, 04 DIC. - Grave incidente nella tarda serata di ieri a Vercelli: un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato da scarica elettrica. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine: soccorso dal 118, l'uomo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, in condizioni critiche.