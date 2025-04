Football Americano in Sardegna: il Canada dilaga a Terramaini

Risultato scontato al Terramaini di Cagliari, dove il Team Canada ha battuto questo pomeriggio in un’amichevole la selezione azzurra per 56 a 0. L’evento, storico per la Sardegna, patrocinato dalla Regione e dal Comune di Cagliari, e organizzato dalla Fidaf in collaborazione con i Crusaders Cagliari, è stato un successo.

È stato grande spettacolo, questo pomeriggio al Campo Terramaini di Cagliari dove si sono affrontate in un’amichevole le Nazionali italiana e canadese. Mai, prima di oggi, la Sardegna aveva ospitato una partita di football americano di questo livello e il nuovissimo impianto cagliaritano, dedicato proprio a questo sport, ha fatto da degna e spettacolare cornice a questo storico evento.

Il delicato momento della stagione, con la IFL che si avvicina alla fase dei Playoff, non ha certamente consentito a coach Michitti di schierare tutti i titolari azzurri, ma la squadra presente in Sardegna ha comunque ben figurato di fronte ad una vera e propria corazzata, un Team Canada che a roster presentava tanti ex atleti provenienti dalla CFL, il campionato professionistico canadese, e dal prolifico mondo universitario e che tornava a disputare una partita a livello internazionale dopo 11 anni.

Sono i canadesi a partire per primi in attacco, dalle proprie 40 yard dopo un ottimo kick off return. Ed è subito spettacolo, con un running game potente ed efficace, con Jamel Lyles sugli scudi. Ma la difesa azzurra resiste, costringendo il Canada ad un field goal, che non va a segno. Niente di fatto, dunque, malgrado la partenza a razzo dei canadesi e Italia in attacco, con Riccardo Duranti in cabina di regia. Si prova con le corse, ma la difesa dei canadesi è un muro invalicabile e la pressione sul QB troppa: il primo effort dell’Italia termina con un punt, riportato dallo special team canadese fin sulle 50 yard. La partita si sblocca con un TD pass di Michael O’Connor per Javonni Cunningham, con conversione su calcio a segno per il 7-0 che chiude il punteggio del primo quarto.

Nel secondo quarto, con un trick play, il Canada raddoppia con la ricezione in endzone di Amis Hayden su passaggio del WR Dallas Dixon e un nuovo extrapoint su calcio: 14-0. È Alessandro Zerbo a guidare ora l’attacco azzurro, ma un intercetto sanguinoso, riportato in endzone da Max Nixon ne spezza subito il ritmo e il Canada incrementa il suo vantaggio, dopo l’EP: 21-0.

Il 28 a 0 arriva grazie ad una corsa di Ryth-Jean Giraud e al calcio di Michael Domagala, poi a pochi minuti dalla pausa di metà incontro, Canada di nuovo a segno con il TD pass di Chris Merchant per Trivel Pinto, e calcio tra i pali: 35-0.

Dopo la pausa, nuovo intercetto Canada, questa volta ai danni di Riccardo Duranti, e l’Italia torna sul campo con la difesa. Il Canada chiude un lungo drive ancora una volta in endzone, con una breve corsa di Jamel Lyles e trasformazione di Domagala.

La partita entra nell’ultimo quarto, Pinto dà spettacolo con ricezioni e corse che disorientano la difesa azzurra e divertono il pubblico, accorso numeroso in questo bellissimo impianto. È Amis Hayden ad aumentare il vantaggio del Canada, con una ricezione e successivo ingresso in endzone. Domagala trasforma e il parziale si aggiorna ancora: 48 a 0. Il drive offensivo successivo dell’Italia termina con un punt, bloccato dal Canada, che recupera la palla con Nixon e la riporta in endzone. Dopo l’EP, il tabellone segna 56 a 0 e questo sarà anche il risultato finale di una partita che, comunque, resterà nei ricordi di chi era presente.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, in stretta collaborazione con i Crusaders Cagliari, è stata, a prescindere dal risultato, una vera festa di sport, un momento di confronto e scambio tra due paesi uniti dalla passione per il football americano, in un clima disteso come era giusto che fosse per una partita come questa. Per coach Michitti è stata inoltre l’occasione per testare tanti giovani prospetti italiani, in vista degli appuntamenti internazionali che attendono il Blue Team in Europa il prossimo ottobre.

Un ringraziamento speciale alla Regione Sardegna, al Comune di Cagliari, ai Crusaders Cagliari e a tutti gli sponsor e i partner che hanno affiancato la Fidaf in questa speciale occasione.

Ph. credits: @Giulio Busi