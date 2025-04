Football Americano in Sardegna: la vigilia di Italia - Canada

Il nuovissimo Campo Terramaini di Cagliari ospiterà per la prima volta una partita internazionale di football americano di questo livello: sabato 19 aprile 2025, alle ore 16:00, la Nazionale maggiore affronterà il Team Canada in un’amichevole di lusso, che segna anche il debutto assoluto del Blue Team in Sardegna.

La formazione italiana, profondamente rimaneggiata per l’occasione e arricchita dalla presenza di numerosi giovani prospetti, avrà l’occasione di misurarsi con una delle realtà più solide e blasonate del panorama mondiale.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su IFAF TV.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, in stretta collaborazione con i Crusaders Cagliari, attualmente imbattuti in 9FL e primi nel proprio girone.

La partita rappresenta un’opportunità storica per il movimento isolano, pronto a ospitare un evento dal respiro internazionale in una struttura moderna destinata a diventare un punto di riferimento per il football italiano ed europeo.

Il programma ufficiale prevede anche una Conferenza Stampa venerdì 18 aprile alle ore 12:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cagliari, alla presenza delle autorità locali, dei vertici FIDAF e dei rappresentanti delle due squadre nazionali.

A seguire, nel pomeriggio, sempre al Terramaini, interessante antipasto, con i Crusaders Cagliari che affronteranno in uno scrimmage ‘triangolare’ sia la selezione azzurra, sia quella canadese.

Per finire, nell’intervallo di metà partita, l’“Half Time” del match di sabato pomeriggio, i Crusaders daranno vita ad un’esibizione di flag football, disciplina che sarà presente ufficialmente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – ITALIA VS CANADA (CAGLIARI)

Campo Terramaini, via Cesare Cabras

Apertura cancelli: ore 14:00 Biglietti: Prevendita online su TicketOne Intero: €10,00 Ridotto (Under 15): €5,00 Nota: Non è consentito l’ingresso di animali all’interno dello stadio.



Sarà inoltre possibile seguire l’andamento delle partite grazie al play by play sull’app federale Gameday (dove troverete anche i link diretti agli streaming): https://gameday.fidaf.org/

Roster a disposizione sul sito: https://italia.fidaf.org/

APPROFONDIMENTI

Per l'Italia, la sfida contro il Canada rappresenta un passaggio fondamentale

in vista delle Final Four europee del prossimo autunno, dove gli Azzurri se la dovranno vedere con Finlandia, Austria e Germania.

Una tappa cruciale per la crescita del Blue Team, che prosegue il percorso di consolidamento del proprio status nel panorama internazionale.

Le due Nazionali non si sono mai incontrate prima.

Il Canada ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo IFAF del 2011 a Vienna, battendo Giappone, Francia e Austria prima di cedere agli Stati Uniti in finale.

Mentre la Nazionale giovanile canadese vanta un palmarès prestigioso, avendo vinto il terzo titolo mondiale consecutivo IFAF a Edmonton la scorsa estate.

Il match di Cagliari segna il ritorno della squadra senior maschile alle competizioni internazionali dopo il 2011.

La squadra che volerà in Sardegna sarà composta da 45 giocatori attivi e sette membri della practice squad, rappresentando tutte le regioni del Paese.

Sotto la guida del capo allenatore Jesse Maddox, il rigoroso processo di selezione ha coinvolto oltre 500 atleti attraverso diversi camp di valutazione in tutto il Canada.

"Siamo certi che questo gruppo rappresenti il meglio del football canadese e che sarà in grado di competere al massimo livello", ha dichiarato Maddox.

"Siamo entusiasti della sfida che ci aspetta.

Il Canada è tornato e siamo determinati a giocare un ruolo di primo piano nel movimento senior di questo sport a livello internazionale."

Affrontare il Canada significa mettersi alla prova contro una delle nazioni con una lunga e consolidata tradizione nel football americano.

Una sfida impegnativa, ma anche un’occasione imperdibile per gli Azzurri di testare le proprie capacità e affinare la preparazione in vista delle competizioni ufficiali.

Con l’avvicinarsi del grande appuntamento, cresce l’attesa per una giornata che promette spettacolo ed emozioni.

L’evento sarà un’occasione di festa per tutto il movimento del football americano italiano e un’opportunità per la Sardegna di ospitare una sfida dal respiro internazionale.

Foto di Battista Battino